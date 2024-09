Governo vai enviar proposta para evitar uso de Bolsa Família em bets

O governo federal criou um grupo de trabalho para discutir formas para evitar que cartão do Bolsa Família seja usado para apostas online. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome afirma que enviará uma proposta sobre o tema ao governo até quarta-feira (2).

O que aconteceu

Grupo de trabalho reúne Ministério do Desenvolvimento, Rede Federal de Fiscalização do Bolsa Família e Cadastro Único. A pasta trabalha de forma integrada com o Ministério da Fazenda, o Ministério da Saúde e a Casa Civil.

Lula cobrou ministério para que assunto fosse tratado com urgência. O ministro do Desenvolvimento, Wellington Dias, disse em entrevista à Folha de S.Paulo, que Lula pediu "urgentes providências" sobre o tema. Segundo Dias, Lula defendeu que dinheiro do Bolsa Família deve ser usado para "alimentação e necessidades básicas" das famílias.

No início da semana, o BC (Banco Central) divulgou uma análise sobre o mercado de jogos de azar e apostas online no Brasil. O documento traça um perfil dos apostadores e destaca que 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família destinaram R$ 3 bilhões às casas de apostas virtuais apenas no mês de agosto.

Pasta defende que dinheiro do Bolsa Família não deveria ser usado para bets. Em nota, o ministério afirma que "programas sociais de transferências de renda foram criados para garantir a segurança alimentar e atender às necessidades básicas das famílias, das pessoas em situação de vulnerabilidade". A prioridade do uso dos recursos é para combate à fome e promoção da dignidade para quem mais precisa.

O foco do MDS permanece firme em garantir que o Bolsa Família continue sendo um instrumento eficaz de combate à pobreza e à insegurança alimentar.

Ministério, em nota

Uso do Bolsa Família

Cerca de 24 milhões de pessoas físicas participam de jogos de azar e apostas no país. Segundo o BC, a estimativa considera os consumidores que realizaram ao menos uma transferência via Pix para essas empresas durante o mês de agosto de 2024, mês de referência dos dados revelados.

O total apostado pelos brasileiros em bets em agosto foi de R$ 20,8 bilhões. Desse volume, o BC estima que 15% ficaram com as plataformas de apostas virtuais e o restante foi distribuído aos apostadores como prêmio. O estudo contemplou 56 bets.

Maioria dos apostadores tem entre 20 e 30 anos, aponta o relatório do BC. O valor médio mensal das transferências aumenta conforme a idade. Para os mais jovens, os aportes rondam os R$ 100 por mês. Já os mais velhos destinam mensalmente mais de R$ 3.000 para as plataformas.

Beneficiários do Bolsa Família enviaram R$ 3 bilhões às empresas de aposta virtual. O montante foi desembolsado por membros de 5 milhões de famílias com direito ao benefício social. Entre eles, 4 milhões são chefes de família, ou seja, aqueles que recebem diretamente a renda do governo. Só estes enviaram R$ 2 bilhões (67% do volume total) por Pix para as bets em agosto.