Governo propõe fazer 1º leilão para contratar baterias para setor elétrico em junho de 2025

SÃO PAULO (Reuters) - O Ministério de Minas e Energia lançou nesta sexta-feira a consulta pública para a realização de um leilão para contratar baterias para o sistema elétrico, prevendo o primeiro certame do tipo para junho de 2025.

Segundo portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU), a licitação contratará sistemas de armazenamento para entregar potência elétrica, visando atender o sistema nos momentos em que a carga de energia está elevada e a geração, mais baixa.

O leilão irá oferecer contratos com prazo de 10 anos e início de suprimento em 1º de julho de 2029, conforme a proposta do governo colocada em consulta pública.

Os empreendedores terão compromisso de entrega da disponibilidade de potência máxima igual a 4 horas diárias, conforme definição do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) durante a programação diária ou operação em tempo real, ficando garantido o tempo de recarga do empreendimento.

Pela disponibilidade da potência contratada, os empreendedores receberão uma receita fixa, a ser paga em 12 parcelas mensais, as quais poderão ser reduzidas conforme a apuração do desempenho operativo em meses anteriores.

(Por Letícia Fucuchima)