Ex-colega de suspeito faz novas revelações sobre caso Madeleine

LONDRES, 27 SET (ANSA) - Christian Brueckner, cidadão alemão de 47 anos considerado o principal suspeito de sequestrar a menina britânica Madeleine McCann, de três anos, em 2007, teria contado a um ex-colega sobre o rapto de uma criança encontrada em um apartamento na região de Algarve, em Portugal, durante uma tentativa de roubo. A informação foi revelada a um tribunal de Braunschweig, na Baixa Saxônia, por Laurentin Codin, que contou ter ouvido confidências de Brueckner quando dividiram uma cela na prisão na Alemanha, em 2020.

De acordo com o romeno, o suspeito relatou que uma namorada aguardava ele do lado de fora quando invadiu a propriedade e sequestrou a menina "numa região onde há hotéis e vive gente rica".

No entanto, o rapto surpreendeu a mulher, e o casal começou a brigar, tomando direções diferentes ao fugir do local. Codin acrescentou ainda que o seu colega de cela resolveu levar Maddie porque não encontrou dinheiro no flat.

"Ele me disse que uma pessoa estava com ele, com quem ele teve uma discussão, supostamente era sua mulher. Ele disse que levou a criança em Portugal em seu carro, e no momento em que a polícia e os cães estavam na casa, ele foi embora e sumiu", declarou Codin à Corte alemã.

Brueckner, que sempre negou ter sequestrado Maddie e já foi condenado no passado, é julgado na Alemanha por agressão sexual e violação. Os crimes teriam sido cometidos por ele entre 2000 e 2017 e não são relacionados ao sumiço da menina de três anos.

Segundo Codin, Brueckner também teria confessado que sequestrou e estuprou meninas em um ônibus de sua propriedade. Ele, porém, nunca falou sobre assassinatos, mas questionou o detendo sobre a possibilidade de extrair DNA de ossos enterrados.

"Christian estava muito orgulhoso de suas ações e como se estivesse vivendo tudo de novo enquanto contava sobre elas. Ele contou tudo em detalhes. Estou com medo de Brueckner agora porque alguém me disse que eu seria esfaqueado nas costas ? concluiu o romeno.

Bruckner, detido em Milão em 2020, nunca foi formalmente acusado do desaparecimento da menina, apesar de as suspeitas contra ele terem aumentado.

Relembre o caso - Maddie desapareceu durante uma viagem à Praia da Luz, em Portugal, dez dias antes de completar quatro anos de vida. A menina estava com os dois irmãos gêmeos, Sean e Amelie, então com dois anos, no quarto do hotel.

Naquela fatídica noite, Kate e Gerry McCann saíram para jantar com casais de amigos em um restaurante próximo e deixaram as crianças sozinhas. Quando voltaram, Maddie tinha sumido sem deixar rastros.

Os McCann sempre suspeitaram de um rapto, e as primeiras investigações tinham como suspeito o britânico-português Robert Murat, que morava perto do hotel. Depois, a Polícia Judiciária suspeitou que os próprios pais tivessem ocultado o corpo da menina após ela ter morrido acidentalmente.

Desde então, passados 12 anos do sumiço, o destino de Madeleine McCann continua sendo um mistério, apesar da onda de comoção que tomou conta do mundo. De 2007 até hoje, Maddie foi "vista" cerca de 9.000 vezes e em mais de cem países, incluindo a Itália, onde foi confundida com uma sem-teto, mas todas as pistas eram falsas. (ANSA).

