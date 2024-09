EUA nega ter sido informado anteriormente por Israel de ataques em Beirute

Washington não foi informado com antecedência sobre um enorme ataque aéreo no subúrbio sul de Beirute que, segundo Israel, teve como alvo a sede do Hezbollah, afirmaram funcionários americanos nesta sexta-feira (27).

"Os Estados Unidos não participaram desta operação e não recebemos nenhum aviso prévio", declarou a jornalistas a subsecretária de imprensa do Pentágono, Sabrina Singh.

O secretário de Defesa, Lloyd Austin, que estava voltando de uma viagem a Londres, conversava com seu par israelense, Yoav Gallant, "enquanto a operação já estava em andamento", disse Singh.

"Ainda estamos buscando mais detalhes e tentando entender a operação em si", acrescentou.

Outro funcionário americano, que falou sob condição de anonimato, afirmou que os israelenses comunicaram "ao governo dos EUA que empreenderiam ações militares uma vez que a operação já estava em curso e os aviões estavam no ar".

"Não tínhamos conhecimento anterior disso", garantiu.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou que "os Estados Unidos não têm conhecimento nem participação na ação" israelense, e acrescentou em comentários a jornalistas que estão "coletando informações".

O Exército israelense indicou que realizou "um ataque preciso contra o quartel-general" do Hezbollah em Beirute nesta sexta-feira, enquanto as principais redes de televisão israelenses informaram que o alvo era o líder do grupo, Hassan Nasrallah.

"Nasrallah está bem", disse uma fonte próxima ao Hezbollah.

Desde a semana passada, uma série de ataques israelenses atingiu os subúrbios do sul de Beirute, supostamente visando altos comandantes da organização islamista aliada ao Irã.

