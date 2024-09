Dow Jones fecha em alta recorde, com inflação moderada também impulsionando small caps

Por Echo Wang

(Reuters) - O índice Dow Jones fechou em nível recorde nesta sexta-feira, conforme um indicador de inflação moderada nos Estados Unidos alimentou esperanças de mais cortes na taxa básica de juros do Federal Reserve, o que também impulsionou as small caps e permitiu que os três principais índices de Wall Street registrassem ganhos semanais.

Os índices Nasdaq e S&P 500 até tiveram quedas nesta sexta, mas ambos ainda se mantiveram próximos dos recordes recentes.

"O mercado, neste momento, está praticamente precificando um pouso suave e precificando que derrotamos a inflação e que o Fed poderá reduzir os juros sem causar muitos danos à economia", disse Liz Young Thomas, chefe de estratégia de investimentos da SoFi.

O Departamento de Comércio dos EUA divulgou um aumento moderado nos gastos dos consumidores, enquanto as pressões inflacionárias continuaram a diminuir.

O Dow Jones subiu 0,33%, para 42.313,00 pontos. O S&P 500 perdeu 0,13%, para 5.738,17 pontos. O Nasdaq perdeu 0,39%, para 18.119,59 pontos.

O índice Russell 2000, que acompanha as small-caps --que se saem melhor em um ambiente de juros baixos -- ganhou 0,67%, atingindo o maior nível em uma semana.

Investidores agora têm projeções ligeiramente maiores de um corte de 50 pontos-base na próxima reunião do Fed, com 52,1% de chance, em comparação com a probabilidade mais equilibrada de antes dos dados, de acordo com a ferramenta FedWatch, da CME.

O arrefecimento das pressões sobre os preços levou o Fed a cortar a taxa básica em 50 pontos-base na semana passada. O foco agora se voltará para uma série de relatórios sobre o mercado de trabalho a serem divulgados na próxima semana.