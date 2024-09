Dow Jones fecha com recorde após dados de inflação moderados também impulsionarem small-caps

Por Echo Wang

(Reuters) - O índice Dow Jones, em que blue-chips têm forte peso, fechou em recorde nesta sexta-feira, com investidores recebendo com satisfação um relatório de inflação moderado dos Estados Unidos, que também elevou as ações de pequena capitalização, que poderão se beneficiar de mais cortes na taxa de juros pelo Federal Reserve.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 perdeu 0,13%, para 5.737,68 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq caiu 0,40%, para 18.116,88 pontos. O Dow Jones subiu 0,31%, para 42.305,62 pontos.