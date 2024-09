Dorival anuncia lista de convocados da Seleção com Vanderson, Abner e Igor Jesus

Os laterais Vanderson, do Monaco, e Abner, do Lyon, além do atacante Igor Jesus, do Botafogo, são as novidades na lista de convocados anunciada pelo técnico Dorival Júnior nesta sexta-feira (27) para enfrentar Chile e Peru em outubro, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Abner, de 24 anos, e Igor Jesus, de 23, foram convocados pela primeira vez, enquanto Vanderson, também de 23 anos, já havia disputado duas partidas pela seleção no ano passado.

Outros convocados que atuam no futebol brasileiro são o lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Atlético-MG, o meia Gérson do Flamengo e o atacante Luiz Henrique, do Botafogo.

Atormentado pelas críticas após a derrota para o Paraguai (1 a 0) no último jogo das Eliminatórias, Dorival agora aposta em um elenco repleto de atacantes e com apenas quatro meio-campistas.

"Nosso sistema de marcação funciona, mas ainda não encontramos equilíbrio para abastecer nossos atacantes", admitiu o técnico.

"É um grande desafio porque o futebol brasileiro sempre teve isso como principal força", acrescentou Dorival, que assumiu em janeiro.

O ataque terá novamente à disposição o trio do Real Madrid (Vinícius Júnior, Rodrygo e Endrick, além dos retornos de Raphinha, autor de um bom início de temporada no Barça, e Gabriel Martinelli, do Arsenal.

- "Esperar" Neymar -

Mais uma vez, a grande ausência é a de Neymar, que ainda não se recuperou da grave lesão sofrida no joelho em outubro de 2023.

"Vamos esperar, vamos ser pacientes. Não importa se ele não volta em outubro, novembro ou até fevereiro", respondeu o treinador quando questionado sobre o astro de 32 anos.

Para voltar à seleção, Neymar "tem que estar confiante, jogar e estar totalmente recuperado daquela lesão que não foi fácil", acrescentou o técnico da seleção brasileira.

Em Santiago, contra o Chile, no dia 10 de outubro, depois em casa contra o Peru, no dia 15, em Brasília, a seleção brasileira tentará se reerguer contra os dois últimos da tabela, depois de perder quatro das últimas cinco partidas nessas eliminatórias.

"Precisamos melhorar bastante, tenho consciência disso (...) estamos procurando alternativas", garantiu Dorival, que desta vez dispensou o jovem Estêvão, de 17 anos. Ele está lesionado e teve alguns minutos nos últimos jogos contra Equador e Paraguai.

O Brasil está apenas em quinto lugar, com dez pontos, um a mais que a posição que leva à disputa da repescagem (a 7ª), atualmente ocupada pelo Paraguai.

Lista de convocados:

- Goleiros: Alisson (Liverpool/ING), Bento (Al-Nassr/KSA), Ederson (Manchester City/ING)

- Defensores: Danilo (Juventus/ITA), Abner (Lyon-FRA), Vanderson (Monaco/FRA), Guilherme Arana (Atlético-MG), Bremer (Juventus-ITA), Éder Militão (Real Madrid/ESP), Gabriel Magalhães (Arsenal/ING), Marquinhos (PSG/FRA).

- Meias: André (Wolverhampton/ING), Bruno Guimarães (Newcastle-ING), Gérson (Flamengo), Lucas Paquetá (West Ham-ING).

- Atacantes : Endrick (Real Madrid/ESP), Luiz Henrique (Botafogo), Rodrygo (Real Madrid-ESP), Savinho (Manchester City/ING), Vinicius Jr (Real Madrid/ESP), Igor Jesus (Botafogo), Gabriel Martinelli (Arsenal/ING), Raphinha (Barcelona/ESP)

lg/fbx/aam/dd

© Agence France-Presse