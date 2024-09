Dia de São Cosme e São Damião é marcado por ação social além de doces

"Pegamos dois!", grita uma criança com cerca de seus 10 anos de idade, enquanto corre com um saquinho de doce em cada uma das mãos, em frente à Paróquia São Cosme e São Damião, no bairro do Andaraí, zona norte do Rio de Janeiro. A alegria dela é parecida com as dezenas - quiçá centenas - de crianças que se aglomeram à espera de pessoas que se propõem a distribuir doces neste 27 de setembro.

A tradição que marca o dia dos santos gêmeos une crianças, responsáveis e doadores, muitos deles em demonstração de fé e agradecimento. Mas em vez de mera distribuição de doces, se tornou também uma ação social, com a distribuição de alimentos, roupas e itens de higiene pessoal.

O motorista Alan Melo saiu de Campo Grande, na zona oeste, bairro que fica a 1 hora 30 minutos de carro do Andaraí, para distribuir, além de doces, caixas de leite longa vida e brinquedos. Com os braços marcados pelo peso das caixas, ele explica que a ação familiar é uma forma de agradecimento pela saúde do filho Miguel, de 11 anos, que o acompanhou na manhã de distribuição.

"O leite é uma forma de ajudar. Não tem como a gente ajudar todo mundo, mas olha quantas crianças necessitadas você vê aqui na rua", aponta para a criançada na rua que é um dos acessos ao Morro do Andaraí.

"É uma tradição que a gente leva há anos pela fé e devoção a Cosme e Damião. É uma energia maravilhosa", disse Alan, que também distribui cestas básicas em outra parte da cidade.

A dona de casa Rosa Lopes estava acompanhando seis crianças, sendo duas netas dela e quatro de famílias vizinhas. Ela disse que as crianças receberam de Alan leite, biscoito e macarrão instantâneo.

"Muita gente precisa, muita criança que está aqui precisa", disse à Agência Brasil a moradora da região.

A empresária Perla Peçanha também vai além da doação de doces. Ela faz pacotes diferentes para meninos e meninas e oferece roupas e brinquedos.

Há 10 anos ela faz a ação, em cumprimento de promessa para São Cosme e São Damião, para ser mãe. "Ser mãe já sou há 3 anos, mas para que eles me abençoem e para eu ter uma futura gestação tranquila e feliz", explica.

Outras regiões brasileiras também mantêm a tradição de distribuir agrados em 27 de setembro, como na Bahia, onde é oferecido o caruru, um prato típico.

Origem

A celebração dos santos católicos - homenagem cristã a dois irmãos médicos que realizavam curas por volta do ano 300 depois de Cristo (d.C) na Ásia Menor, em algum lugar entre os atuais territórios da Síria e Turquia - ganhou imensa popularidade no Brasil por causa do sincretismo religioso.

À época da escravidão, negros não eram livres para cultuar as suas divindades. Eles tinham que as associar com alguns santos católicos para não serem perseguidos. No caso de São Cosme e São Damião, foi feita a ligação aos gêmeos Ibejis, orixás crianças.

Com o passar dos séculos, as religiões de matriz afro não precisam mais esconder a adoração de suas entidades. Mais que isso, podem assumir protagonismos em celebrações como a de Cosme e Damião.

Em Vila Isabel, bairro vizinho ao Andaraí, o Terreiro de Umbanda São Cosme e São Damião já se acostumou a ter fila de crianças na porta todos os dias 27 de setembro.

"A gente sempre tem uma fila enorme", se orgulha a dirigente espiritual do terreiro Ana Carolina Oliveira.

"A gente cultua vários santos que vieram da Igreja Católica dentro da umbanda. Nós temos o nosso sincretismo realmente ligado à Igreja Católica. São Cosme e São Damião é quando a gente cuida das crianças dentro do terreiro", explica.

De acordo com Ana Carolina, a data, no terreiro, é uma festa que recebe a visita dos erês, espíritos de crianças. "Tem muito refrigerante, tem muita alegria também. A gente acredita muito nesse poder através da cura, da alegria, no trabalho e na felicidade".

A casa religiosa também aderiu à iniciativa de, além dos doces, fazer ações sociais, como a entrega de kits de higiene com sabonete, escova e pasta de dente.

"Tudo que a gente faz aqui, a gente procura sempre ter um lado social atrelado também", disse Ana Carolina.

A dirigente informou ainda que, em outubro, a casa religiosa promove festa para pessoas em situação de rua.

"Para poder sempre atrelar esse lado social, não ser só a questão da religião, a gente também quer devolver à sociedade um pouco dessa energia e dessa bondade que a gente recebe da espiritualidade", disse.