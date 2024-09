Candidato do PL pede impugnação de nome apoiado por Bolsonaro em Guarulhos

O vereador Lucas Sanches (PL) pediu à Justiça Eleitoral, nesta sexta-feira (27), a impugnação da candidatura de Edna Sarlo (PRTB), vice na chapa do deputado estadual Jorge Wilson (Republicanos). Sanches e Wilson disputam a Prefeitura de Guarulhos, e o deputado estadual tem apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é do mesmo partido de Sanches, o PL.

O que aconteceu

Wilson trocou Professor Jesus (Podemos) por Edna na vaga de vice. A troca aconteceu no último dia 17 e, de acordo com a legislação eleitoral, o prazo limite para movimentações desse tipo era o dia 16. Sanches argumenta que, por isso, as candidaturas de Edna e de Wilson devem ser impugnadas.

Vereador questiona ainda filiação ao PRTB. Na ação enviada à Justiça Eleitoral, Sanches menciona o fato de Edna ter se filiado ao PRTB em 6 de abril e só ter se desfiliado do Mobiliza em 23 de maio. Pela legislação, 6 de abril era a data limite para filiação daqueles que concorrem em 2024.

Como não existe chapa de prefeito sem vice, impugnação de Edna derrubaria Wilson. Esse é o entendimento da campanha de Sanches, que apresentou a solicitação à 176ª Zona Eleitoral.

Situação é inusitada porque Sanches é do partido de Bolsonaro. Os dois seguiram caminhos diferentes na disputa por Guarulhos. A candidatura do vereador tem apoio do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Já o ex-presidente optou por apoiar Wilson pela proximidade dele com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Edna tem sete dias a partir de hoje para apresentar sua defesa. Após esse prazo, a expectativa é que a Justiça se pronuncie sobre o caso dentro de quatro dias.

"Não há qualquer irregularidade jurídica", afirma Wilson. Em nota enviada ao UOL, ele afirmou que Edna "foi regularmente escolhida como substituta do Professor Jesus" e que "foram realizados todos os procedimentos legais para registro, de acordo com a legislação eleitoral". Wilson classificou como "fake News" a movimentação de seu adversário.

"Não existe qualquer fundamento no pedido do adversário. Na verdade, trata-se de mais uma fake news por parte do candidato do PL, que demonstra desespero já que está sendo investigado pela Polícia Civil e pelo Ministério Público Estadual por prática de corrupção em seu mandato como vereador e que tem assessores próximos ligados à tentativa de homicídio contra seu ex-chefe de Gabinete"

Jorge Wilson (Republicanos), deputado estadual e candidato à Prefeitura de Guarulhos.

Pesquisa aponta empate triplo na disputa pela liderança em Guarulhos. De acordo com o Real Time Big Data, Sanches (20%), Wilson (22%) e Elói Pietá, do Solidariedade, (26%) estão tecnicamente empatados. O levantamento tem margem de erro de três pontos percentuais e foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número SP-06113/2024.