BYD busca mais alívio para tarifas de veículos elétricos do México

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - A montadora chinesa BYD está buscando do governo do México uma extensão da isenção de tarifas para importações de veículos elétricos, disse um executivo ao jornal Reforma em uma entrevista publicada nesta sexta-feira. A companhia está planejando a construção de uma fábrica no país.

Um decreto que isenta cerca de 15% a 20% das tarifas sobre os veículos elétricos importados deve expirar no final do mês, quando o presidente Andrés Manuel López Obrador deixar o cargo.

"A proposta para o governo mexicano é ver a possibilidade de, por meio de nosso investimento em uma nova fábrica, ter as condições para estender o decreto", disse Jorge Vallejo, presidente das operações da BYD no México, ao Reforma.

A BYD iniciou vendas no México no ano passado por meio de importações e, desde então, a empresa anunciou planos de construir uma fábrica local para produzir até 500 mil carros por ano para o mercado interno.

Vallejo disse que a proposta da BYD ao governo também oferece alternativas, como a não aplicação de tarifas, uma tarifa preferencial para a empresa ou uma tarifa baseada em cotas.

O executivo disse que a BYD ainda aguarda uma resposta do governo. A sucessora de López Obrador, a ex-prefeita da Cidade do México Claudia Sheinbaum, assumirá o cargo em 1º de outubro, e Vallejo acrescentou que a empresa aguardará a nova administração para tomar uma posição.

