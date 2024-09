Madeleine: quem ganha Bolsa Família vê bets como se fosse investimento

Após o governo federal sinalizar que vai estudar como evitar beneficiários do Bolsa Família de apostarem nas chamadas 'bets', a comentarista do UOL News Madeleine Lacsko apontou uma hipótese para o fenômeno: muitos acreditam estar "investindo".

A avaliação, segundo Madeleine, partiu de neurocientistas com os quais ela conversou, incluindo o colunista da Folha de S.Paulo Álvaro Machado Dias.

O raciocínio começa na percepção de que não faz sentido tentar poupar enquanto se é pobre, e empreender não é uma opção, por razões econômicas, burocráticas e de mentalidade. Ele [o beneficiário do Bolsa Família] vê uma 'luz' nas bets porque se sente 'investindo', e isso tem muito a ver com a propaganda que essas bets fizeram. Muitos influenciadores que anunciavam algumas [bets] específicas cortaram seus contratos porque diziam, na publicidade, que era investimento ou renda extra.

Madeleine Lacsko

Para Madeleine, tampouco adianta, agora, o governo tentar bloquear todo o acesso de beneficiários do programa às bets; a discussão do problema precisa se voltar à regulamentação das casas de aposta no país, avalia.

Essas pessoas sentem como se estivessem investindo. Estamos falando de um problema extremamente complexo e propondo soluções simplistas e populistas. É mais do mesmo. Deveriam ter feito a regulamentação ouvindo especialistas no tema, e não cedendo a pressões de mercado. Cederam, e a conta está aí. Resta saber qual é a verdadeira preocupação: proteger a população ou fingir que estão tomando uma atitude.

Madeleine Lacsko

