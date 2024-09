BNDES aprova financiamento de R$304 mi para Volkswagen no Brasil

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou nesta sexta-feira que aprovou financiamento de 304 milhões de reais para a Volkswagen, destinado à transformação digital de suas quatro fábricas no Brasil.

O banco de fomento afirmou que os recursos serão investidos no aumento da produtividade e sustentabilidade da montadora.

"Com o novo aporte de 304 milhões (de reais) adquirido junto ao BNDES, vamos impulsionar ainda mais a digitalização, conectividade, automação e inteligência em processos e tecnologias da Indústria 4.0", afirmou o presidente-executivo da Volkswagen no Brasil, Ciro Possobom, em comunicado.

Neste ano, a Volkswagen anunciou investimentos de 16 bilhões de reais no país até 2028, sendo 13 bilhões direcionados às fábricas de Anchieta, Taubaté e São Carlos, no Estado de São Paulo, e 3 bilhões à unidade de São José dos Pinhais, no Paraná.

"Os investimentos incluem o lançamento de 16 novos veículos até 2028, com destaque para a estreia dos híbridos, além de mais novidades em 100% elétricos e Total Flex", informou o BNDES.

O banco de fomento já havia aprovado financiamento de 500 milhões de reais à Volkswagen do Brasil no início deste ano para pesquisa e desenvolvimento de tecnologias para veículos híbridos/flex e eletrificados no país.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)