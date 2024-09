Azul diz que negociações com credores seguem "bom ritmo"

SÃO PAULO (Reuters) - A Azul anunciou nesta sexta-feira que as negociações da empresa com credores mostram "bom ritmo", mas que ainda não firmou acordos vinculantes para uma reestruturação de sua dívida com grupos que incluem arrendedores de aeronaves.

"Apesar do bom ritmo das negociações entre a companhia e seus principais 'stakeholders', no momento, não há documento vinculante firmado, e os termos e condições de eventual reestruturação ainda estão sujeitos à discussão e definição pelas partes envolvidas", afirmou a Azul em comunicado ao mercado.

Os comentários foram feito em resposta a questionamentos da Comissão de Valores Mobiliários sobre notícia da Exame publicada na quarta-feira que afirmou que a Azul chegou a acordo com 90% dos arrendadores e que um aumento de capital "pode acontecer ainda em outubro".

"Os 'stakeholders' têm se mostrado favoráveis às discussões referentes aos planos para otimização da estrutura de capital da companhia, fazendo com que as negociações continuem avançando", disse a companhia aérea sem dar detalhes.

As ações da Azul encerraram o dia no topo do Ibovespa, com alta de 6%, enquanto o índice recuou 0,21%.

Em meados deste mês, a Reuters publicou citando fontes que a Azul estava perto de um acordo com arrendadores de aviões, em que a companhia aérea oferece ações para pagar cerca de 600 milhões de dólares em dívidas.

(Por Alberto Alerigi Jr.)