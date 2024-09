Avião de pequeno porte cai em Bragança Paulista; vítimas passam bem

Do UOL, São Paulo

Um avião de pequeno porte caiu nesta sexta-feira (27) a poucos metros do aeroporto de Bragança Paulista (SP).

O que aconteceu

A aeronave teve um problema de freio no momento do pouso e passou da pista. O avião, de prefixo PT-RKO e modelo EMB-710D, parou em uma praça Arthur Siqueira, no Jardim Primavera, por volta das 10h30.

O veículo havia saído de Poços de Caldas (MG) para fazer uma manutenção em Bragança Paulista, informou a Defesa Civil. Imagens mostram que uma das asas do avião ficou destruída e um banco da praça também foi atingido.

O piloto e o passageiro que estavam dentro não se feriram. Além disso, não houve nenhum incêndio ou vazamento de combustível. A parte elétrica da aeronave foi desconectada para evitar riscos.

Bombeiros e a Polícia Militar estiveram no local. A rede VOA confirmou o incidente por meio de nota.