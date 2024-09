Autoridades do Fed estão alinhadas com cortes nos juros, mas dados definirão o ritmo

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - O Federal Reserve não teve consenso total quando votou na semana passada para reduzir a taxa de juros em 50 pontos-base, com uma autoridade em desacordo e as projeções econômicas sugerindo que outros estavam pelo menos um pouco relutantes em iniciar o ciclo de afrouxamento com um movimento agressivo.

Novos dados de inflação nesta sexta-feira podem ajudar a esclarecer se o banco central dos Estados Unidos está se encaminhando para outro corte grande, como muitos investidores esperam, ou um menor.

Porém, conforme demonstrado na reunião de 17 e 18 de setembro, os membros do Fed, com os mesmos dados em mãos, podem chegar a conclusões diferentes, dependendo do que consideram mais importante, do cronograma que enfatizam e dos riscos com os quais mais se preocupam.

Comentários de membros do Fed desde a decisão da semana passada mostram os diferentes pontos que surgiram e algumas falhas que poderão chamar a atenção entre agora e a reunião de 6 e 7 de novembro.

O MERCADO DE TRABALHO É A "PRIMEIRA TAREFA"

Dados de emprego serão fundamentais. O chair do Fed, Jerome Powell, fez da defesa do baixo desemprego um dos principais objetivos de seu mandato. Ele está preocupado que os riscos para o mercado de trabalho estejam aumentando.

Evidências disso nos próximos dados sobre o mercado de trabalho, incluindo o relatório de emprego de setembro em 4 de outubro, defenderiam cortes maiores ou mais rápidos nos juros.

"Há muitos indicadores de emprego e o que eles dizem? Eles dizem que este ainda é um mercado de trabalho sólido", disse Powell em sua coletiva de imprensa em 18 de setembro, observando que a atual taxa de desemprego de 4,2% está abaixo da média de longo prazo dos EUA.

Mas a trajetória de vários aspectos do mercado de trabalho "merece ser observada com atenção", disse ele.

A INFLAÇÃO PODE ESTAR MUITO BAIXA

Após a crise financeira de 2007 a 2009, o Fed ficou incomodado por cerca de uma década com a inflação abaixo de sua meta de 2%, apesar de anos de política monetária frouxa.

Por que se preocupar com isso? Embora alguns argumentem que uma inflação de 0% seria a melhor forma de cumprir o mandato do Fed de "preços estáveis", autoridades de todo o mundo acreditam que uma inflação modesta mantém as empresas e os consumidores ansiosos, dando um incentivo interno para gastar, investir e contratar.

Em uma surpreendente mudança de ênfase, o diretor do Fed Christopher Waller observou na semana passada que, em um período de três ou quatro meses, a inflação estava abaixo da meta e poderia cair ainda mais.

"Foi isso que me fez recuar um pouco e dizer: 'a inflação está se suavizando muito mais rápido do que eu imaginava'", disse Waller na CNBC, acrescentando que essa constatação o fez "ultrapassar o limite" e apoiar o corte de 50 pontos na semana passada.

A AMPLITUDE DA INFLAÇÃO SE ESTREITA

O presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, entre outros, tem citado com frequência a amplitude da inflação em toda a economia como um argumento fundamental para a cautela em relação aos cortes de juros.

Essa preocupação praticamente desapareceu. A inflação tem se concentrado cada vez mais no setor imobiliário, o que levou Bostic a apoiar um corte grande na semana passada, que ele não previa que seria justificado até o final do ano.

"A amplitude dos aumentos de preços está se reduzindo a uma faixa que está de acordo com a estabilidade de preços", disse Bostic após a reunião de 17 e 18 de setembro.

A parcela de itens com aumento de 5% ou mais em julho foi de apenas 18%, a menor desde 2020 e comparável à média de longo prazo de 17%.

VISÃO "HAWKISH"

Como um grupo geralmente avesso ao risco, ninguém no Fed está ansioso para declarar vitória sobre a inflação, o que, dados os eventos dos últimos anos, é considerado uma maneira infalível de tentar o destino.

Mais notavelmente, a diretora Michelle Bowman, ao discordar do corte de 50 pontos em favor de uma redução de 25 pontos, manteve sua lógica simples: a inflação ainda está muito alta e cortar os juros agora poderia reacender a demanda e os gastos antes que as pressões dos preços tenham sido realmente reprimidas.

Usando os mesmos dados que Waller e outros, ela os interpretou por meio de uma lente diferente, em que os riscos de inflação ainda estão à espreita, e manteve seu foco na taxa anual usada para definir a meta do Fed, e não nos cálculos de prazo mais curto enfatizados por Waller.

"A economia dos EUA continua forte e o núcleo da inflação permanece desconfortavelmente acima de nossa meta de 2%", disse Bowman.