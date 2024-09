Assassinos mais jovens do Reino Unido em 30 anos são condenados por ataque com facão

Por Kylie MacLellan

LONDRES (Reuters) - Dois garotos que tinham 12 anos de idade quando mataram um jovem de 19 em um ataque "terrível" com facões no centro da Inglaterra, no ano passado, foram condenados nesta sexta-feira a pelo menos oito anos e meio de prisão. Os garotos, que atualmente têm 13 anos, são os cidadãos mais jovens a serem condenados por homicídio no Reino Unido desde que duas crianças de 10 anos de idade mataram o bebê James Bulger, em 1993, considerado um dos crimes mais infames da história recente do país. A vítima do crime cometido no ano passado, Shawn Seesahai, foi esfaqueada nas costas, pernas e no crânio em um parque de Wolverhampton, em novembro. Na corte, explicou-se que o ferimento em suas costas tinha 23 centímetros de profundidade, penetrando assim os pulmões e coração. "Os fatos deste caso são terríveis e chocantes", afirmou a juíza Amanda Tipples.

"Estou certa de que, pela natureza desses ferimentos, os réus tinham a intenção de matar Shawn. Eles agiram juntos para fazê-lo, embora eu não esteja certa sobre qual deles deu a facada fatal. Foi um ataque que aconteceu no calor do momento e não foi premeditado." Os garotos, que não podem ser identificados por motivos legais, foram considerados culpados em junho, após um julgamento que durou 20 dias. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, ex-procurador-geral, afirmou que está chocado com os detalhes do caso. "Que um homicídio tão brutal tenha sido cometido por garotos de 12 anos é difícil de acreditar", afirmou na rede social X.

"Crianças não deveriam ter acesso a facas. Precisamos combater essa crise de frente."

Natural de Anguilla, no Caribe, Seesahai estava no Reino Unido havia seis meses, visitando o país para realizar uma cirurgia ocular e estudar. Ele foi descrito por sua mãe como sendo "generoso e compassivo". O pai dele afirmou que o homicídio "deixa um grande buraco no estômago e que nada pode preencher. Estamos destruídos como família, desolados e confusos".

Um dos garotos comprou o facão de um amigo por 40 libras, guardando-o sob sua cama. No dia do ataque, ele voltou da escola, tirou o uniforme, pegou o objeto e foi se encontrar com o segundo garoto. Após o ataque contra Seesahai, que pediu a eles que liberassem um banco, os rapazes fugiram. Um deles limpou o facão com alvejante e voltou a colocá-lo debaixo da cama.

