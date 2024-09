Angola, Coreia do Sul, México, Reino Unido e Rússia abrem mercados para o Brasil

Brasília, 27 - O Brasil poderá exportar erva-mate, DDGs (grãos secos de destilaria, subproduto do etanol de milho) e ração compactada de feno para novos mercados, informaram os Ministérios da Agricultura e das Relações Exteriores, em nota conjunta. As aprovações sanitárias foram recebidas pelo governo brasileiro nesta sexta-feira, 27. "Essas aberturas de mercado contribuirão para aumentar o fluxo comercial com esses três importantes destinos e reafirmam a confiança internacional no sistema de controle sanitário do Brasil", destacaram as pastas.Angola e Coreia do Sul abriram seus mercados para a erva-mate brasileira. A Rússia autorizou a entrada de embriões ovinos do Brasil. O Reino Unido e o México liberaram a importação de DDGs do Brasil. Para o México, o Brasil poderá exportar também farinha e "pellets" (ração compactada) de feno para alimentação animal. Além disso, Angola, Coreia do Sul, México e Reino Unido deram aval para flor seca de cravo da Índia e fibra de coco do Brasil - utilizado na indústria da construção e da manufatura.No ano, o País acumula 138 aberturas de mercado para produtos agropecuários, chegando a 216 desde 2023.