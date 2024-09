Alcaraz estreia em Pequim com vitória sobre francês Mpetshi Perricard

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número três do mundo, estreou nesta sexta-feira (27) no Torneio de Pequim com uma vitória sem sustos sobre o francês Giovanni Mpetshi Perricard com parciais de 6-4 e 6-4.

Com uma quebra de serviço no início, Alcaraz abriu caminho diante do grande sacador francês, de 21 anos e 51º do ranking da ATP, que desperdiçou três bolas que poderiam ter levado ao empate em 5 a 5 no final do primeiro set.

O número três do mundo, campeão este ano de Roland Garros e Wimbledon, repetiu a jogada no segundo set, convertendo seu primeiro break point no saque inicial do francês e avançou sem problemas rumo à vitória.

"Salvar três break points e conseguir fechar o primeiro set foi muito importante para mim", disse Alcaraz.

"Sinceramente, não foi fácil. Estava chegando a 230 ou 240 (km/h) em cada saque. No segundo set, de 210 a 215km/h. Não é fácil jogar contra ele", acrescentou.

"Ele é um jogador muito forte. Tem um ótimo saque e bons golpes da linha de base. Eu precisei ficar muito focado. Esse era o plano. Tentar não cometer muitos erros e jogar agressivamente desde a linha de base", acrescentou.

Carlos Alcaraz vai enfrentar o holandês Tallon Griekspoor (atual 39º do ranking mundial) na próxima rodada do torneio chinês.

Já o jovem Mpetshi Perricard, que havia conquistado seu primeiro título do circuito da ATP em abril no saibro de Lyon, chegou à segunda fase em Chengdu obtendo sua primeira vitória após sofrer três derrotas nas estreias do Aberto dos Estados Unidos, Cincinnati e Montreal.

--- Resultados desta sexta-feira do ATP 500 de Pequim:

Roman Safiullin (RUS) x Stanislas Wawrinka (SUI) 6-3, 6-4

Roberto Bautista (ESP) x Arthur Rinderknech (FRA) 6-3, 6-4

Andrey Rublev (RUS/N.4) x Pablo Carreño (ESP) 6-0, 4-6, 6-4

Alejandro Davidovich (ESP) x Zhang Zhizhen (CHN) 6-3, 4-6, 6-3

Bu Yunchaokete (CHN) x Shang Juncheng (CHN) 6-7 (3/7), 6-2, 6-4

Lorenzo Musetti (ITA/N.6) x Zizou Bergs (BEL) 7-5, 4-6, 6-3

Daniil Medvedev (RUS/N.3) x Gael Monfils (FRA) 6-3, 6-4

Karen Khachanov (RUS/N.7) x Roberto Carballés (ESP) 6-4, 6-4

Francisco Cerundolo (ARG) x Jakub Mensík (CZE) 7-6 (7/4), 6-1

Carlos Alcaraz (ESP/N.2) x Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) 6-4, 6-4

