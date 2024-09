Agência Brasil, Radioagência e Nacional são finalistas do prêmio Sbim

A Agência Brasil, a Radioagência Nacional e a Rádio Nacional, veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), foram selecionados como finalistas em duas categorias do VI Prêmio SBIm de Jornalismo em Saúde, promovido pela Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) com apoio da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS).

Na categoria Texto para internet, a Agência Brasil é uma das três finalistas com a reportagem Racismo afasta negros e indígenas da vacinação. O trabalho tem reportagem de Vinicius Lisboa e edição de Juliana Andrade e encerrou a série especial 50 anos de Vacinas para Todos, que homenageou as cinco décadas do Programa Nacional de Imunizações (PNI) e analisou em mais de 30 matérias seus desafios, vitórias e futuro.

"O Programa Nacional de Imunizações, com o tamanho e o sucesso que tem, é a principal conquista civilizatória do povo brasileiro. Fizemos um grande esforço para pautar seus desafios e conquistas no ano passado, e é muito gratificante ver esse trabalho ser reconhecido por instituições com tanta credibilidade", disse Lisboa.

O podcast Sala de Vacina, da Radioagência Nacional, foi escolhido como finalista na categoria Áudio e vídeo. Com cinco episódios, disponíveis no Spotify, YouTube e no site da Radioagência, o trabalho liderado pelas jornalistas Tâmara Freire e Sumaia Vilela explica como as vacinas funcionam, os avanços que proporcionaram e também os desafios para que continuem a salvar vidas.

"A desinformação anti-vacina é um dos maiores problemas de saúde pública atualmente. O podcast explica como as vacinas foram criadas, porque elas são seguras e como elas mudaram a história mundial, além de alertar pra catástrofe causada pela diminuição dos índices. É uma honra ter esse trabalho reconhecido pela Sociedade Brasileira de Imunizações", conta Tâmara Freire.

O trabalho também teve a colaboração de Vinicius Lisboa, Jailton Sodré, Beatriz Arcoverde, Tony Vilela, Liliane Farias, Raissa Saraiva, Caroline Ramos, Lorena Veras, Daniel Hiroshi, Felipe Leits, Fernando Miranda e outros profissionais da equipe de operação de áudio e interpretação em libras da EBC.

A premiação será realizada em São Paulo, na próxima sexta-feira (4), quando será conhecida a ordem de classificação dos três trabalhos de cada categoria.