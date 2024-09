15 milhões de visitas: McDonald's exalta 10 anos do 'conheça nossa cozinha'

Neste mês, o McDonald's comemora 10 anos da criação do seu programa Portas Abertas, que convida consumidores a conhecerem suas cozinhas -e desvendarem os 'segredos' da elaboração de seus produtos.

O que aconteceu

O McDonald's celebrou neste mês o 10º aniversário do programa de visitação às suas cozinhas.

Segundo a empresa, mais de 15 milhões de pessoas em toda a América Latina já visitaram as cozinhas dos mais de 1.100 restaurantes da rede neste tempo.

O principal objetivo do programa é mostrar aos consumidores a origem dos ingredientes e os processos de segurança do alimento e higiene que garantem a qualidade de cada refeição.

A empresa ainda afirma que a iniciativa 'destaca o compromisso da Arcos Dorados', que opera a marca McDonald's em mais de 20 países na América Latina e Caribe, 'com práticas sustentáveis, geração de empregos, reciclagem e preservação ambiental'.

O fato de a gente ter feito esse programa durante tantos anos, de uma maneira tão consistente, fez com que mitos e rumores sobre a marca ficassem no passado. Ser proativo e expor, de uma maneira transparente, nos dá a oportunidade de mostrar para as pessoas o cuidado que a gente tem na preparação daquela comida.

David Grinberg, vice-presidente de Comunicação Corporativa da Arcos Dorados

Pesquisas pós-visitas

Segundo a rede, ao final do tour na cozinha, os participantes compartilham suas opiniões em uma pesquisa -o que auxilia a aprimorar a experiência.

Desde outubro de 2022, mais de 95 mil pessoas já responderam a pesquisa.

O McDonald's diz que, após conhecer de perto os ingredientes e os processos pelos quais cada refeição passa, mais de 96% das pessoas avaliam a qualidade dos produtos como 'muito boa' ou 'excelente'.

Além disso, mais de 98% dos respondentes afirmam que a experiência fez com que sua percepção sobre a marca melhorou.