++ Nº de mortos na passagem do furacão Helene nos EUA vai a 40 +

NOVA YORK, 27 SET (ANSA) - O número de vítimas confirmadas nos estados do sudeste dos Estados Unidos devastados pela tempestade tropical Helene aumentou para 40, informou a imprensa local na tarde desta sexta-feira (27).

Segundo as autoridades norte-americanas, o número de mortos pode aumentar ainda mais. Até o momento, as vítimas foram registradas na Flórida, na Geórgia, no Alabama, na Carolina do Sul e na Carolina do Norte.

Além disso, mais de 4,5 milhões de famílias estão sem eletricidade na Flórida, Geórgia, Indiana, Ohio, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Tennessee, Virgínia e Virgínia Ocidental. (ANSA).

