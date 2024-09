++ Milan bate Lecce na 6ª rodada do Campeonato Italiano ++

ROMA, 27 SET (ANSA) - O Milan recebeu o Lecce no estádio San Siro, em Milão, nesta sexta-feira (27), e venceu por 3 a 0 a partida válida pela sexta rodada do Campeonato Italiano.

O placar do time rossonero foi construído ainda no primeiro tempo, com gols de Álvaro Morata, aos 38 minutos; Theo Hernández, aos 41; e Christian Pulisic, aos 43. Já a etapa final ficou marcada pela expulsão de Davide Bartesaghi. (ANSA).

