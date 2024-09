Xiaomi lança 14T com IA que traduz conversas e melhora fotos; confira

A Xiaomi apresentou hoje (26), em Berlim, Alemanha, dois novos smartphones: 14T e 14T Pro. Os destaques são os recursos de fotografia, principalmente as câmeras com qualidade Leica, marca alemã centenária que é referência no ramo.

Os lançamentos também oferecem recursos variados de inteligência artificial, seja para o processamento e edição de imagens ou para tarefas do dia a dia, incluindo o pacote de IA do Google Gemini.

O Xiaomi 14T chegará ao Brasil "em breve", segundo a empresa informou ao UOL. O preço em reais ainda não foi divulgado.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Durante o evento, a empresa também anunciou o celular dobrável compacto Xiaomi MIX Flip. Na Europa, os lançamentos vão custar:

14T: a partir de 649 euros (cerca de R$ 4 mil, em conversão direta sem impostos).

14T Pro: a partir de 799 euros (R$ 4.900).

Xiaomi MIX Flip: 1299 euros (R$ 8.000).

Primeiras impressões do 14T

O Guia de Compras UOL teve acesso antecipado ao modelo 14T. Confira a seguir as nossas impressões iniciais sobre o smartphone.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Câmeras versáteis. São três lentes traseiras desenvolvidas pela empresa Leica. No conjunto há quatro distâncias focais, de 15 mm a 100 mm (0.6x, 1x, 2x e 4x).

Grande angular 50 MP (principal);

Teleobjetiva 50 MP (zoom óptico 2x e digital 20x) - sensor para aproximar objetos e pessoas mais distantes;

Ultra angular 12MP - ajuda a registrar cenas com o campo de visão mais amplo.

Lembrando que não é só o número de megapixels que importa para uma boa foto. A claridade e construção das lentes, o tamanho do sensor, o processamento da imagem e outros detalhes fazem muita diferença.

Fortalece a boa parceria com a Leica. Toda a óptica foi desenvolvida pela empresa alemã, com lentes Summilux, que são ideiais para condições de pouca luz. A companhia também incluiu no aparelho seus estilos fotográficos (chamados: vibrante e autêntico), uma estética especial para o modo retrato, filtros, marca d'água e até um som de obturador de câmeras antigas. Já o sensor é um IMX906 da Sony.

Trazer novamente a parceria dos últimos anos com a Leica é fortalecer ainda mais o aspecto de qualidade das lentes dos celulares da Xiaomi.

Abaixo um exemplo da câmera teleobjetiva com zoom de 4 vezes:

Zoom 4x Imagem: Marcella Duarte/UOL

Berlim é uma cidade um pouco "escura" mas com muita arte urbana e locais históricos. Os dias nublados prejudicaram um pouco a experiência fotográfica, mas os resultados no geral foram bem satisfatórios em diferentes condições de luz.

A câmera de selfie, com 32MP, também entregou boas fotos.

Selfie com a lente frontal Imagem: Marcella Duarte/UOL

Processamento de imagens. O aparelho conta com a Xiaomi AISP, uma plataforma computacional de fotografia com inteligência artificial. A promessa é de levar mais nitidez, claridade e cores vibrantes às fotos, principalmente as noturnas, além de permitir o formato UltraHDR e aprimorar o modo retrato, com o novo estilo Master Portrait.

Na prática, vi um bom alcance dinâmico (capacidade de registrar áreas mais claras e mais escuras em uma imagem, seja em foto ou vídeo, com detalhes e fidelidade). A noite parece noite, com céu escuro e luzes bem definidas.

Já os retratos ficam com camadas de desfoque mais bonitas e naturais, em diferentes distâncias focais.

Campo máximo (0.6x/15mm) Imagem: Marcella Duarte/UOL

Modo filme. Há uma nova aba para gravação de vídeo, com possibilidades mais cinematográficas, incluindo desfoque de fundo (Cinematic Blur) e troca de foco entre as pessoas de uma cena (Rack Focus). Já o Modo Diretor permite um controle mais avançado, com suporte a gravação 4K a 30fps e formato log (melhor para pós-produção).

Inteligência artificial. O aparelho vem recheado de inteligência artificial do Google, incluindo recursos como:

Assistente Gemini (para conversas em texto, voz ou imagem)

Circule para pesquisar (facilita buscas no Google)

Intérprete (traduz conversas em tempo real)

Apagador de objetos, editor de céu e mais recursos de edição de imagens.

Para reforçar a parceria, quem comprar um Xiaomi 14T receberá 100 GB de armazenamento em nuvem do Google One por seis meses e três meses de YouTube Premium.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Design. Segue o padrão Xiaomi, mais minimalista elegante. A moldura é de plástico e a traseira é de vidro com textura e brilhos sutis que lembram metal.

Cores. Titan black (preto), titan gray (cinza), titan blue (azul) e lemon green (verde limão, feita com materiais mais sustentáveis); apenas as duas primeiras chegam ao Brasil.

Tela. De 6,67 polegadas com tecnologia AMOLED CrystalRes, com resolução de 1,5K (2712 x 1220), densidade de pixels de 446 ppi, taxa de atualização de até 144 Hz e brilho máximo de 4000 nits.

Existe um recurso de IA que ajusta a temperatura da cor e o brilho do display com base no seu uso e na hora do dia. Uma boa tela, bem brilhante e responsiva, e que deve dar conta de jogos — mas não tive a oportunidade de testar.

Pelo conjunto técnico ela se parece bem avançada e pronta para competir perto com os celulares top de linha do mercado.

Processador. MediaTek Dimensity 8300-Ultra com litografia de 4nm. No meu uso, rodou bem, sem travamentos ou grandes aquecimentos, mesmo com um acionamento intensivo das câmeras. Testei a versão com 12GB de RAM e 512GB de armazenamento interno, que é o maior possível.

Bateria. 5000mAh com carregamento rápido de 67W.

Resistência. IP68 contra água e poeira.

Xiaomi 14T e 14T Pro (direita) Imagem: Marcella Duarte/UOL

E o que tem no Xiaomi 14T Pro?

Tive menos contato com o modelo que, pelo menos por enquanto, não chegará ao Brasil. O XIaomi 14T Pro tem especificações um pouco mais premium, incluindo:

Câmeras. A resolução dos sensores é a mesma, mas há melhorias como maior abertura (f/1,6), sensor maior (Light Fusion 900), mais zoom (2,6x óptico e 40x digital) e cinco distâncias focais, de 15 mm a 120 mm (0.6x, 1x, 2x, 2.6x e 5x).

Além disso, ele grava em 8K a 24 ou 30fps e 4K a 24, 30 ou 60fps. Na prática, senti as imagens mais claras.

Processador. MediaTek Dimensity 9300+, de nível superior ao do irmão, sendo melhor para quem joga muito ou exige mais do aparelho.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Carregamento. A bateria é a mesma de 5000mAh, mas ela carrega mais rápido e aceita indução: 120W com fio (carga completa em 19 minutos) e 50W sem fio.

Design. É um aparelho visualmente mais refinado, com estrutura em metal, mais resistente, e traseira em vidro fosco com bordas curvas, que lembra aço escovado e oferece uma melhor pegada.

Ficha técnica Xiaomi 14T

Processador: MediaTek Dimensity 8300-Ultra

Memória RAM: até 12GB

Armazenamento interno: até 512GB

Sistema operacional: Xiaomi HyperOS

Câmeras traseiras: wide 50 MP (23mm f/1,7); telephoto 50 MP (50mm f/1.9 - 2x zoom óptico 20x zoom digital); ultrawide 12MP (15mm f/2.2)

Câmera selfie: 32MP

Bateria: 5000mAh; carregamento rápido 67W

Resistência: IP68

Dimensões: 16,05cm x 7,51cm x 0,78cm

Peso: 195g

*a jornalista viajou a convite da Xiaomi.

