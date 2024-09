X diz ter cumprido exigências e pede desbloqueio no Brasil

SÃO PAULO, 26 SET (ANSA) - A rede social X, do bilionário Elon Musk, pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) o desbloqueio da plataforma no Brasil, após ter atendido ao requerimento do ministro Alexandre de Moraes para apresentar documentos que comprovassem a regularização da empresa.

O antigo Twitter entregou ao STF cópias de procurações societárias e da alteração do contrato social da companhia no país, que confirmam a advogada Rachel de Oliveira Villa Nova Conceição como sua nova representante legal em território brasileiro.

Ela já ocupava a mesma função antes de Musk fechar o escritório do X no Brasil, em protesto contra ordens judiciais para bloquear contas acusadas de atentar contra a democracia e as instituições. A rede social também protocolou no Supremo uma certidão do Banco Central que demonstra a regularidade da empresa.

"Tendo em vista o integral cumprimento das determinações, o X Brasil requer que seja autorizado o restabelecimento da plataforma para acesso dos seus usuários em território nacional", diz a solicitação assinada pelos advogados da rede social, que está bloqueada desde a meia-noite de 31 de agosto.

Conceição foi apontada como representante legal na última sexta-feira (20), e Moraes havia dado cinco dias para a empresa entregar documentos que comprovassem a nomeação.

As outras exigências do ministro para a liberação eram o bloqueio de perfis investigados pelo STF e o pagamento de cerca de R$ 18 milhões em multas impostas pela Justiça por descumprimento de ordens judiciais. Segundo o X, ambas foram cumpridas. (ANSA).

