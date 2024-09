Vendas pendentes de moradias nos EUA avançam em agosto depois de mínima recorde

(Reuters) - Os contratos de compra de casas usadas nos Estados Unidos subiram em agosto em relação à mínima recorde de julho, uma vez que a queda nas taxas hipotecárias na expectativa por cortes de juros pelo Federal Reserve proporcionou um modesto aumento na acessibilidade.

A Associação Nacional de Corretores de Imóveis informou nesta quinta-feira que seu Índice de Vendas Pendentes de Casas, baseado em contratos assinados, aumentou 0,6% no mês passado, para 70,6, em relação aos 70,2 de julho, que foi o valor mais baixo desde o início da série em 2001.

Economistas ouvidos pela Reuters previam que os contratos, que se tornam vendas depois de um ou dois meses, aumentariam 1,0%.

No entanto, as vendas recuaram 3,0% em agosto na comparação com o mesmo mês de 2023.

"Uma ligeira virada para cima reflete uma melhora modesta na acessibilidade das moradias, principalmente porque as taxas de hipoteca caíram para 6,5% em agosto", disse Lawrence Yun, economista-chefe da associação.

Esse declínio acompanhou uma queda durante o mês de agosto no rendimento do Treasury de 10 anos - usado como referência para as taxas hipotecárias - na expectativa de um corte nos juros pelo Fed em sua reunião de setembro.

O Fed cortou a taxa básica na semana passada em 50 pontos-base, com mais cortes previstos para os próximos meses, e as taxas hipotecárias neste mês caíram para perto de 6%.

Ainda assim, é provável que a atividade de vendas permaneça moderada, pois, mesmo com a queda nos custos de empréstimos, os avanços contínuos nos preços dos imóveis continuam a compensar uma parte dessa economia, e o estoque também permanece limitado.

(Reportagem de Dan Burns)