Tiroteio entre autoridades e suspeitos no norte do México deixa 11 mortos

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - Um tiroteio entre autoridades mexicanas e um suposto grupo criminoso no Estado de Nuevo León, no norte do país, deixou 11 dos agressores armados mortos, disse o governo estadual na noite de quarta-feira.

Os criminosos pararam na delegacia de polícia local no pequeno município de General Terán, cerca de 100 km a sudeste do centro industrial de Monterrey, e atiraram no prédio, segundo o governo.

Acredita-se que os homens pertençam a um grupo criminoso que opera a partir de Nuevo Laredo, em Tamaulipas, na fronteira com o Texas, disse o ministro estadual da Segurança à imprensa local.

O ministro não mencionou o nome do grupo, embora especialistas em segurança digam que o Cartel do Nordeste está presente na área.

Após o tiroteio, a força civil da polícia estadual, a guarda nacional e o Exército iniciaram uma busca pelo grupo e capturaram um homem vestido com camuflagem, equipamento tático e portando uma arma longa, segundo o governo.

A busca continuou após a prisão do homem, segundo o governo, e o grupo encontrou um comboio de cerca de oito caminhões com homens armados ao longo da rodovia a leste de Monterrey.

Houve tiroteio no início da perseguição, disse o governo. No final, 11 dos criminosos foram mortos pelas autoridades. Nenhuma equipe de segurança foi ferida no combate, segundo o Estado.

Seis picapes foram confiscadas após a luta, disseram as autoridades, o que implica que dois caminhões escaparam.

