Taxas de juros têm viés de alta com Treasuries após dados dos EUA

Os juros futuros operam com viés de alta na manhã desta quinta-feira, 26, na esteira dos rendimentos dos Treasuries e apesar da forte queda do dólar, de mais de 1%. Nos EUA, os yields dos rendimentos dos títulos do Tesouro passaram a subir após as encomendas de bens duráveis terem ficado estáveis em agosto, contrariando expectativa de queda de 2,7%. Já os pedidos de auxílio-desemprego caíram para 218 mil e a estimativa era de que queda a 224 mil.

Às 9h41 desta quinta a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 subia a 12,150%, de 12,086% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 subia a 12,150%, de 12,111%, e o vencimento para janeiro de 2029 avançava para 12,245%, de 12,237% no ajuste de quarta-feira, 25.