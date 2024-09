Salto: É preocupante a dependência do governo da receita gerada por bets

O governo federal depender da receita gerada por bets — estimada em mais de R$ 200 bilhões, segundo a Folha — gera uma preocupação muito grande, dentre muitos fatores, devido à precariedade do setor, afirmou o colunista do UOL Felipe Salto durante participação no UOL News 2ª Edição desta quarta-feira (25).

Essa dependência que o governo tem neste momento de receitas de tudo e qualquer canto gera uma preocupação muito grande. É uma precariedade enorme você depender desse mercado de aposta, sabendo que, do lado de lá, tem pessoas ficando viciadas, dependentes.

Todo crescimento desse mercado é precário, inclusive do ponto de vista de regulação, e o que está acontecendo de fato com essas empresas todas, (...) a gente não tem informações completas sobre isso. Esse mercado vem crescendo muito. Felipe Salto, colunista do UOL

Salto lembrou que o aumento nos ganhos das empresas de bets só ocorreu de 2023 para cá devido à sinalização de regulação da atividade no país.

Em 2023, um dos membros da equipe econômica falava em R$ 12 bilhões e agora a estimativa desse mercado é de R$ 216 bilhões. O que aconteceu? Como você deu uma sinalização que a coisa ia ser oficialmente reconhecida, inclusive tributada, isso atraiu muitas empresas para ofertar esse tipo de produto. Eu só posso lamentar. Isso é receita que está se buscando de uma maneira muito preocupante, inclusive receitas que vão e vem.

Claro, uma fatia disso entrando nos cofres públicos no ano que vem e, obviamente, que também tem que ver a reação das pessoas que estão consumindo hoje como vai ser na presença da tributação, vai ajudar no ajuste fiscal. Mas são medidas que não são estruturantes, não melhoram a qualidade das políticas públicas, é essa caça ao tesouro como eu tenho chamado desde que começou esse governo. Felipe Salto, colunista do UOL

