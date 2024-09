Rio atinge 2º nível de protocolo de calor pela primeira vez; entenda o que isso significa

Pela primeira vez desde a criação do seu protocolo de calor, em junho deste ano, a cidade do Rio de Janeiro atingiu o segundo nível da escala de níveis de calor às 13h05 nesta quinta-feira, 26, conforme a prefeitura.

O protocolo de Níveis de Calor tem cinco cenários escalonados e determina condutas da gestão municipal cada vez que a cidade tiver temperatura entre 36ºC e 40ºC durante quatro horas ou mais e por um ou dois dias consecutivos, a depender da gravidade.

O NC2 (nível de calor 2) é atingido quando há previsão ou registro de altos índices de calor (36ºC a 40ºC) por um ou dois dias consecutivos, segundo a gestão municipal do Rio. "Ainda não há impactos na rotina da cidade, mas os cidadãos devem se manter informados", define a prefeitura.

"Neste nível, o COR (Centro de Operações do Rio) irá coordenar e disseminar informações sobre os sintomas de exposição ao calor e orientar a população com o apoio técnico da Secretaria de Saúde."

Conforme o Sistema Alerta Rio, a máxima prevista na zona Norte e na oeste do Rio nesta quinta-feira é de 39ºC. No centro e na Barra de Tijuca, é de 36ºC. Na zona sul, é de 35ºc. A tendência de temperatura é estável.

"O tempo seguirá quente e seco no município do Rio de Janeiro, devido à influência de um sistema de alta pressão. Assim, a previsão é de céu claro e sem chuva. A umidade relativa do ar poderá apresentar valores entre 21% e 30% no período da tarde. Os ventos estarão moderados, com ocasionais rajadas fortes até o início da tarde. As temperaturas permanecerão elevadas", diz o Sistema Alerta Rio.

Veja as recomendações para a população no estado de NC2:

Aumentar o consumo de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede;

Coma alimentos leves, como frutas e saladas;

Utilize roupas leves e frescas;

Evite bebidas alcoólicas com elevado teor de açúcar. Pode provocar desidratação;

Evite a exposição direta ao sol, em especial, das 10h às 16h;

Informe-se sobre os níveis de calor no Rio de Janeiro por meio das redes sociais e sites do Centro de Operações e da Secretaria Municipal de Saúde;

Não deixe de tomar medicamentos de rotina. O calor pode prejudicar mais quem tem hipertensão, diabete ou insuficiência cardíaca;

Cuidados com pets: evite passeios entre 10h e 16h e cheque a temperatura do solo. Não esqueça de disponibilizar água fresca para o seu pet. Hidratação é fundamental;

Ofereça água com frequência a crianças e idosos, mesmo que não sintam sede.

Quadros mais graves

É a partir do NC4, quando houver registro de índices de calor muito alto (40ºC a 44ºC) com previsão de permanência ou aumento por, ao menos, três dias consecutivos, que a prefeitura do Rio deve intervir na rotina da cidade.

Neste nível, o Centro de Operações deve orientar a população para realizar adaptações das rotinas expostas ao calor extremo "com o objetivo de preservar a população dos impactos das ondas de calor". São essas adaptações:

Indicação de equipamentos públicos com ar-condicionado ou refrigeração para servirem como pontos de resfriamento;

Ampliação da oferta de estações de hidratação ou distribuição de água em locais de acolhimento das populações mais vulneráveis;

Possibilidade de cancelar ou reagendar eventos de médio e grande porte, megaeventos em áreas externas, caso estes não se ajustem. Assim como suspender atividades em áreas externas para transferir espaços sombreados ou internos.

No NC5, de alerta maior, quando houver índices de calor extremos (acima de 44ºC) com previsão de permanência ou aumento por, ao menos, três dias consecutivos, até mesmo atividades de trabalho poderão ser suspensas.

"Todas as ações devem ser orientadas pelo Comitê de Desenvolvimento de Protocolos para Enfrentamento de Calor Extremo e aprovadas pelo prefeito da cidade."