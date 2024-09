Rio Amazonas diminui até 90% na Colômbia devido à seca

O rio Amazonas, um dos mais extensos e caudalosos do mundo e que atravessa boa parte da América do Sul, diminuiu até 90% nos últimos três meses na Colômbia devido a uma seca grave, anunciou o governo nesta quinta-feira (26).

"O nível diminuiu entre 80% e 90% nos últimos três meses, devido à seca causada pelas mudanças climáticas", informou a estatal Unidade Nacional de Gestão do Risco de Desastres (UNGRD).

A bacia do rio Amazonas abrange nove países da América do Sul: Brasil, Colômbia, Peru, Bolívia, Equador, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa e Suriname. Alguns deles estão entre os mais atingidos por uma escassez de chuvas incomum.

Segundo a UNGRD, "os níveis baixos do Amazonas afetam a alimentação e navegabilidade das comunidades indígenas do departamento" colombiano de mesmo nome. Mais de 7 mil pessoas são prejudicadas.

Imagens registradas nos últimos dias pela AFP em Leticia, capital do departamento de Amazonas (sul), mostram pequenas embarcações encalhadas e grandes ilhas de terra e pasto que ficaram expostas pelo nível baixo do rio. A cidade, que fica na tríplice fronteira, é chave para o comércio local através do rio.

Moradores estimam que esta seja a maior seca em meio século. A América do Sul está em alerta neste ano devido a uma ausência prolongada de chuvas associada ao fenômeno climático El Niño, que causou racionamento de água e energia, além de incêndios florestais históricos em vários países.

