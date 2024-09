Relatório Trimestral do BC passará a trazer projeções para horizonte fixo de 10 trimestres

Junto com o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) divulgado na manhã desta quinta-feira, 26, o Banco Central divulgou um boxe intitulado "Governança para a comunicação do horizonte de projeções de inflação". De acordo com o apêndice, o RTI passa a trazer projeções para o horizonte fixo de 10 trimestres. Até o documento passado, o horizonte se estendia até o último ano calendário para o qual existia meta definida para a inflação.

A mudança, portanto, é um ajuste à implementação da meta contínua, aprovada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e que passa a valer a partir de janeiro de 2025. "Nessa sistemática, não há delimitação para o período ao qual a meta se refere. Portanto, é necessário estabelecer uma nova governança sobre a comunicação do horizonte de projeções de inflação", explicou o BC.

A partir do relatório divulgado nesta quinta, a governança a ser adotada pela instituição brasileira é a utilização de horizonte de projeções de inflação de tamanho fixo, avançando um trimestre a cada publicação. "Considerou-se que esse procedimento é mais aderente à natureza do sistema de meta contínua. Além disso, os avanços no horizonte considerado são suaves, evitando a descontinuidade inerente ao sistema de ano-calendário anteriormente adotado", justificou a cúpula do BC.

A escolha pelo período de 10 trimestres, de acordo com a autoridade monetária, é baseada em dois argumentos. De um lado, segundo o BC, um horizonte maior do que o atualmente considerado como relevante para a política monetária (seis trimestres) permite uma análise mais completa do processo de convergência ou não da inflação para os trimestres subsequentes. Por outro lado, continuou a instituição, a incerteza sobre as projeções cresce rapidamente à medida que o horizonte avança e essa incerteza tende a ser maior em economias emergentes, como é o caso do Brasil.

"O tamanho de dez trimestres está em linha com o utilizado pelos países que também adotam horizonte de tamanho fixo, que varia entre oito e doze trimestres. Além disso, na comparação com os países que adotam horizonte ano-calendário, o período de dez trimestres está dentro do intervalo utilizado na maioria dos países analisados", argumentou o texto.

Desta forma, continuou o BC, o RTI atual traz projeções de inflação até o primeiro trimestre de 2027 e a edição de dezembro trará até o segundo trimestre do mesmo ano, seguindo com esse avanço a cada trimestre. "Note ainda que não houve descontinuidade em relação ao Relatório anterior, pois lá o horizonte terminava no último trimestre de 2026. Por fim, ressalta-se que essa governança pode ser alterada se avaliada a sua necessidade", ponderou o texto.