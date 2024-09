Reinaldo: Veja por que Alexandre não deve determinar já o desbloqueio do X

O colunista Reinaldo Azevedo afirmou no Olha Aqui! desta quinta (26) que a extrema direita tem pressa para que o X seja novamente liberado no Brasil para continuar a promover campanhas de ódio. Hoje, o X afirmou hoje ter apresentado todos os documentos exigidos pelo ministro do STF Alexandre de Moraes e voltou a pedir o desbloqueio da rede social no Brasil.

Precisa ver direito o que está em curso. Eu, no lugar do ministro, pediria mais tempo para analisar e veria essa questão da multa de R$ 50 milhões. Porque a multa de R$ 50 milhões foi aplicada justamente em relação àquele truque a que eles recorreram [de afirmar que a restauração do X ocorreu de forma involuntária], pelo menos por um dia ficou no ar. Vai ter multa, não vai ter multa, isso está decidido? Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

Reinaldo lembrou também as questões que envolvem o acesso ao X via VPN.

Essa outra questão da PGR [Procuradoria Geral da República] que também é muito importante e tem servido pra conversa mole. Aí sim, o ministro decidiu, numa primeira decisão, acesso a VPN e multa, e se percebeu muito rapidamente que não era uma boa decisão, porque recorre-se ao VPN para acesso a outras plataformas etc. Então, ele disse: 'Não, é acesso a VPN para acessar o X'. E, agora, a Procuradoria Geral da República disse: 'Vamos ver aqueles que acessaram o X'. E ainda assim não vai ser qualquer acesso ao X via VPN pode render multa, é a opinião do procurador com a qual concordou Alexandre, é que aqueles que recorreram a VPN para acessar o X para campanha de ódio, para campanha que busca tirar a credibilidade do sistema judicial brasileiro etc., esses sim vão ter uma primeira advertência e se vai avaliar a possibilidade de aplicar a multa.

Está correto, é uma decisão ponderada, porque, na ponta do lápis, o que está escrito lá é: acessou a VPN, acabou, paga multa. Mas se dá o benefício da dúvida em alguns casos, de pessoas que o fizeram e não fizeram com dolo, não fizeram com o objetivo de desmoralizar a Justiça ou para a prática de crimes de ódio. Então, isso é uma outra coisa, mas aí independe de o X ter voltado ao ar ou não ter voltado ao ar. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

Ele destacou o interesse da extrema direita na volta do X para dar continuidade às campanhas de ódio.

O que há, sim, é um desespero, uma pressa da extrema direita aqui, que trabalha em proximidade com Elon MUsk pra devolver logo o X ao ar, porque o X está fazendo falta nas campanhas de ódio que a extrema direita move no Brasil. Ela é uma peça fundamental. Entre as redes sociais, ela é o principal instrumento. Então, existe essa pressa, porque, obviamente, ninguém muda de ideia assim com tanta rapidez.

O seu Elon Musk não passa a ser o paladino da liberdade de expressão no Brasil, pregando a deposição de ministro do Supremo, e se articulando com a extrema direita americana e com a extrema direita brasileira e, de repente, cai a luz e diz: 'Ah, que saber, não, a partir de agora vou fazer a coisa certa, vou cumprir as determinações judiciais'. Obviamente, não. Isso não acontece desse jeito. É preciso entender direito, sim, o que está em curso. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

