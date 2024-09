Real Time: Tramonte segue líder em BH; Engler e Noman empatam em 2º

Do UOL, em São Paulo

O apresentador Mauro Tramonte (Republicanos) segue na liderança da disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte, segundo pesquisa Real Time Big Data, contratada pela RecordTV, divulgada nesta quinta-feira (26).

O que aconteceu

Tramonte oscilou dois pontos para baixo, mas manteve 1º lugar. O apresentador registrou 27% das intenções de voto —ele tinha 29% na pesquisa de semana passada. A margem de erro da sondagem é de três pontos percentuais.

Bruno Engler (PL) e Fuad Noman (PSD) empatam tecnicamente na 2ª posição. O candidato do PL, apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ficou com 19% — ele tinha 20% na semana passada. Noman registrou 17%, ante 18% na sondagem anterior.

Veja o resultado da pesquisa:

Mauro Tramonte (Republicanos): 27% (tinha 29%)

27% (tinha 29%) Bruno Engler (PL): 19% (tinha 20%)

19% (tinha 20%) Fuad Noman (PSD): 17% (tinha 18%)

17% (tinha 18%) Duda Salabert (PDT): 8% (tinha 7%)

8% (tinha 7%) Gabriel Azevedo (MDB): 8% (tinha 6%)

8% (tinha 6%) Rogério Correia (PT): 8% (tinha 5%)

8% (tinha 5%) Carlos Viana (Podemos): 2% (tinha 3%)

2% (tinha 3%) Lourdes Francisco (PCO): 0% (não tinha pontuado)

0% (não tinha pontuado) Indira Xavier (UP): 0% (não tinha pontuado)

0% (não tinha pontuado) Wanderson Rocha (PSTU): 0% (não tinha pontuado)

0% (não tinha pontuado) Nulo/Branco: 6% (eram 6%)

6% (eram 6%) Não sabe/Não respondeu: 5% (eram 6%)

Simulações de 2º turno

Tramonte venceria Engler no 2º turno. O apresentador tem 46% dos votos em uma disputa direta com o candidato do PL, que registrou 33%.

Candidato do Republicanos empata no limite da margem de erro com Noman. Em um 2º turno entre os dois, Tramonte fica 43% dos votos, e Noman, 37%.

Cenário 1

Mauro Tramonte (Republicanos): 46%

46% Bruno Engler (PL): 33%

33% Nulo/Branco: 11%

11% Não sabe/Não respondeu: 10%

Cenário 2

Mauro Tramonte (Republicanos): 43%

43% Fuad Noman (PSD): 37%

37% Nulo/Branco: 10%

10% Não sabe/Não respondeu: 10%

Metodologia

O Real Time Big Data ouviu 1.000 eleitores de Belo Horizonte. As entrevistas foram feitas nos dias 24 e 25 de setembro e o nível de confiança do levantamento é de 95%. O registro da pesquisa na Justiça Eleitoral é MG-09356/2024.