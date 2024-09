Qual é a ordem de votação nas urnas nas eleições municipais de 2024?

As eleições de 2024 ocorrem no dia 6 de outubro. Neste ano, os eleitores de mais de 5.569 municípios farão a escolha para prefeitos e vereadores que assumirão as funções entre os anos de 2025 e 2028. Segundo a legislação eleitoral, o processo de votação se inicia pela escolha do vereador ou da vereadora. Em seguida, o eleitor opta pelo prefeito ou pela prefeita que quer ter na cidade.

1º voto: vereador

O número correspondente a cada candidatura de vereador é composto por cinco dígitos, sendo os dois primeiros referentes ao partido político e os três seguintes ao candidato. É possível votar somente em um candidato. Após pressionar os cinco números para o cargo de vereador no teclado da urna eletrônica, a imagem do candidato ou da candidata será exibida para confirmação.

Em caso de erro, é possível corrigir pressionando a tecla "CORRIGE", nesse caso, o voto será reiniciado e os dígitos anteriores serão desconsiderados.

Após verificar se está de acordo com a escolha, o eleitor deve pressionar a tecla "CONFIRMA" no teclado.

Caso o votante queira apenas escolher a legenda, após informar o número do partido, com dois dígitos, basta realizar a confirmação. Nessa opção, o voto será direcionado para a sigla, e não para um candidato específico. O objetivo desse sistema é fortalecer os partidos políticos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

2º voto: prefeito

Na sequência, será o momento de votar para o cargo de prefeito. Não é preciso selecionar quem será o vice, uma vez que a escolha é valida para ambos, já que formam uma chapa. O número para prefeito é composto por dois dígitos. Após pressionar os dois números para o cargo de prefeito no teclado da urna eletrônica, o eleitor deve conferir a imagem, o número, a sigla do partido e o nome do vice na tela.

Em caso de erro, é possível corrigir pressionando a tecla "CORRIGE", nesse caso, o voto será reiniciado e os dígitos anteriores serão desconsiderados.

Após verificar se está de acordo com a escolha, o eleitor deve pressionar a tecla "CONFIRMA" no teclado.

Quando o eleitor apertar a tecla "CONFIRMA" após votar para o cargo de prefeito, a votação será encerrada, o voto será computado e a pessoa poderá deixar a cabine.

O Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibiliza um simulador de votação, que permite aos eleitores treinarem o passo a passo da ordem de votação que será realizada na cabine. A página funciona a partir de uma banco de candidatos e partidos fictícios para fins didáticos.