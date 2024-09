Putin elogia cooperação com Opep+ e Brics

MOSCOU (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, disse na quinta-feira que o vasto setor energético nacional será capaz de atingir seus objetivos e superar as sanções "ilegais" do Ocidente, ao mesmo tempo em que elogiou os laços com os grupos Brics e Opep+.

As vendas de petróleo e gás da Rússia representam cerca de um terço das receitas totais do orçamento do Estado e têm sido cruciais para sustentar a economia do país, que enfrenta várias sanções do Ocidente devido ao conflito militar com a Ucrânia.

Em discurso no fórum da semana de energia russa, Putin elogiou a cooperação com o grupo de países Brics, que Moscou vê como um contrapeso ao Ocidente, acrescentando que a Rússia continuará a cooperação com os produtores de petróleo da Opep+.

"A Rússia cumpre suas obrigações de fornecer recursos energéticos ao mercado global. Desempenha um papel estabilizador no mercado ao participar de formatos de autoridade como a Opep+ e o fórum de países exportadores de gás", disse Putin.

"E certamente continuaremos essa cooperação com nossos parceiros."

Putin também reconheceu as dificuldades nos pagamentos das exportações de energia russas, para as quais os países "amigos", que não introduziram sanções contra a Rússia, respondem por 90%.

Ele disse que o governo deve renovar a estratégia energética do país nos próximos meses para enfrentar os desafios.

(Reportagem de Vladimir Soldatkin e Oksana Kobzeva)