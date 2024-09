Promotoria de Nova York acusa prefeito democrata de aceitar subornos 'por anos'

O prefeito democrata de Nova York, Eric Adams, recebeu subornos por anos em segredo, acusou nesta quinta-feira (26) o procurador de Manhattan, ao anunciar acusações formais ao governante. As denúncias contra o prefeito da maior cidade dos Estados Unidos ameaça a reputação do Partido Democrata em um momento decisivo da campanha eleitoral para a presidência do país.

A acusação do Ministério Público Federal de Manhattan menciona fraudes eletrônicas, solicitação ilegal de contribuições para campanhas eleitorais e a aceitação de subornos de um funcionário de alto escalão turco. Em troca, Eric Adams teria usado a sua influência num processo para a construção de um arranha-céu que abrigaria a missão da Turquia nas Nações Unidas e o seu consulado geral, conforme descreve o documento judicial, de mais de 50 páginas.

"Ele escondeu do público que recebia secretamente presentes" e manteve "o público na ignorância ano após ano", acusou o promotor federal de Manhattan, Damian Williams, durante uma coletiva de imprensa.

"O que é alegado na acusação - o dinheiro estrangeiro, o dinheiro corporativo, os anos de encobrimento - mostra que ele [Eric Adams] quebrou seriamente o vínculo de confiança com o público", acrescentou o procurador. Deputados democratas de Nova York pedem a renúncia do prefeito.

Prefeito alega inocência, mas democratas pedem demissão

Adams respondeu que está "impaciente" para se defender, depois de ter proclamado a sua inocência, durante uma coletiva de imprensa em frente à sua residência. O local foi revistado na manhã desta quinta-feira.

"Sempre soube que se defendesse os interesses dos nova-iorquinos, seria um alvo - e tornei-me um", alegou Eric Adams. "Sou inocente e lutarei com todas as minhas forças e o meu espírito", acrescentou o prefeito, de 64 anos.

Adams - um antigo capitão afroamericano da polícia de Nova York, eleito em 2021 com promessas de aumentar a segurança na cidade - prometeu continuar seu trabalho com os nova-iorquinos, descartando implicitamente a possibilidade de renunciar. Mas esta acusação tem efeito devastador na sua gestão e enfraquece ainda mais o prefeito da metrópole de 8,5 milhões de habitantes.

Sua popularidade despencou durante seu mandato, chegando a 28% no final de 2023, na mesma medida em que os escândalos envolvendo a prefeitura se sucederam.

Na quarta-feira, ainda antes do anúncio da acusação formal, a deputada por Nova York e figura da esquerda americana, Alexandria Ocasio-Cortez, pediu a demissão de Eric Adams, "para o bem da cidade". Vários outros nomes do partido se somaram a ela durante a noite.

A acusação também corre o risco de atrapalhar os democratas, a 40 dias da eleição presidencial na qual Kamala Harris vai enfrentar o republicano Donald Trump. Os dois estão tecnicamente empatados nas pesquisas de intenções de voto.

Quatro investigações

"Votei nele porque ele era ex-policial. Achei que a cidade precisava de um. E descobri que ter um prefeito negro foi muito positivo depois do movimento 'Black Lives Matter'", contou à AFP um eleitor de Nova York, Bartholomew Bland, enquanto atravessava a lotada estação Grand Central, em Manhattan.

Pelo menos quatro investigações federais estão em andamento, incluindo três lideradas por promotores de Manhattan, visando o prefeito e pessoas próximas a ele. Vários deles renunciaram nos últimos dias.

Em novembro de 2023, a Polícia Federal (FBI) apreendeu celulares e aparelhos eletrônicos do prefeito e fez buscas na casa de um gestor de arrecadação de fundos para sua campanha. O anúncio da acusação surge após a demissão de vários aliados do prefeito nos últimos dias, incluindo os seus secretários de Saúde e o de Educação, um dos seus amigos mais próximos.

O chefe da polícia, Edward Caban, também alvo de uma investigação, já tinha renunciado no início de setembro, apenas um ano após a sua chegada à chefia do Departamento de Polícia de Nova York (NYPD) e dos seus 36 mil agentes.

Eric Adams venceu as primárias democratas de 2021 com a promessa de reduzir a criminalidade, que disparou em Nova York durante a pandemia de Covid. Ele foi capaz de baixar os crimes violentos, mas os nova-iorquinos também têm de lidar com o aumento do custo de vida e uma crise imobiliária que elevou os aluguéis para níveis sem precedentes.

Neste contexto, vários rivais declararam-se candidatos às primárias do partido em 2025.

(Com informações da AFP)