Projeção de déficit em transações correntes em 2024 passa de US$ 53 bi para US$ 51 bi, diz BC

O Banco Central (BC) diminuiu a sua projeção de déficit em transações correntes do Brasil em 2024, de US$ 53 bilhões para US$ 51 bilhões. A revisão consta no Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de setembro, divulgado nesta quinta-feira, 26, pela instituição.

A nova estimativa considera um superávit comercial de US$ 68 bilhões este ano, contra US$ 59 bilhões no relatório anterior. Por outro lado, o BC revisou a projeção para o déficit na conta de serviços, de US$ 43 bilhões para US$ 48 bilhões, e na renda primária, a expectativa de déficit passou de US$ 71 bilhões para US$ 72 bilhões.

A previsão de entrada líquida de Investimento Direto no País (IDP) passou de US$ 65 bilhões para US$ 70 bilhões. A expectativa para o saldo líquido de investimento estrangeiro em carteira, incluindo ações e títulos de renda fixa, passou de zero para US$ 12 bilhões.

2025

O BC também apresentou suas primeiras projeções para o balanço de pagamentos do ano que vem, quando o saldo das transações correntes deve ficar negativo em US$ 60 bilhões. A balança comercial deverá registrar um superávit de US$ 64 bilhões, mas a conta de serviços deve ficar negativa em US$ 49 bilhões. No caso da renda primária, a previsão para 2025 é de um déficit de US$ 75 bilhões.

Apesar de negativa, a projeção para a conta corrente deve ser totalmente financiada pelo IDP, cuja entrada deve somar US$ 70 bilhões. A expectativa para o saldo líquido de investimento estrangeiro em carteira, incluindo ações e títulos de renda fixa, é de US$ 15 bilhões.