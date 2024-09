Prefeito de Nova York é indiciado por corrupção, diz jornal

NOVA YORK, 26 SET (ANSA) - O prefeito de Nova York, Eric Adams, foi indiciado em meio a investigações sobre corrupção lideradas por autoridades federais, informou o jornal "The New York Times" nesta quinta-feira (26).

Embora os detalhes do processo não estejam claros, a publicação explicou que Adams é investigado há vários meses por envolvimento em doações ilegais que teriam sido arrecadadas por sua campanha, em 2021.

Adams é o primeiro prefeito da maior cidade dos Estados Unidos a ser acusado criminalmente enquanto ainda ocupa o cargo e é alvo da justiça norte-americana no momento em que a pressão sobre ele tem aumentado em meio a repetidas deserções de sua administração e às várias investigações lançadas.

O último a sair de sua gestão foi David. C. Bank, diretor das Escolas de NY, que foi substituído por Melissa Aviles-Romas, cuja posse será em janeiro de 2025. O chefe de polícia e Lisa Zornberg, advogada e consultora jurídica, também deixaram a equipe.

Ao todo, há quatro investigações em andamento sobre a administração de Adams, um número sem precedentes na história moderna de Nova York. Na verdade, o último grande escândalo municipal remonta a 1986, sob a gestão do prefeito Ed Kock.

Um dos inquéritos tem como alvo o presidente da Câmara e a sua campanha eleitoral por ter recolhido doações ilegais do governo turco em troca de permitir a construção do novo edifício do consulado da Turquia em Nova York, apesar dos temores sobre a segurança do prédio.

Ainda segundo o jornal, detalhes das acusações devem vir a público até o final do dia, quando Adams comparecerá a um tribunal.

Hoje, a congressista democrata Alexandria Ocasio-Corteza afirmou que Adams deveria renunciar para "o bem da cidade". "Não vejo como o prefeito Adams poderá continuar a governar a cidade. A onda de demissões e as investigações intermináveis tornarão impossível contratar pessoal qualificado e manter os existentes", explicou ela.

Por sua vez, Adams se declarou inocente e disse que irá lutar com todas as suas forças, após ter sua residência revistada por agentes federais.

Segundo as autoridades, a operação foi deflagrada na mansão Gracie, às 6h da manhã (horário local), poucas horas antes da formalização das acusações contra o prefeito. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.