Preços do petróleo caem 3% com perspectiva de mais petróleo da Opep+

Por Erwin Seba

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo caíram mais de 3% nesta quinta-feira, devido a uma reportagem do Financial Times que indicou que a Arábia Saudita, o maior exportador de petróleo do mundo, desistirá de sua meta de preço de 100 dólares o barril em preparação para aumentar a produção, juntamente com os membros e aliados da Opep em dezembro.

Os futuros do petróleo Brent fecharam com queda de 1,86 dólar, ou 2,53%, a 71,60 dólares por barril, enquanto o West Texas Intermediate caiu 2,02 dólares, ou 2,90%, para 67,67 dólares por barril.

A Arábia Saudita está se preparando para abandonar sua meta não oficial de preço de 100 dólares por barril de petróleo, informou o Financial Times nesta quinta-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

Enquanto isso, duas fontes da Opep+ disseram à Reuters na quinta-feira que o grupo de produtores está pronto para avançar com um aumento da produção de petróleo em dezembro, porque o impacto será pequeno se um plano para que alguns membros façam cortes maiores para compensar a superprodução for entregue em setembro e nos meses posteriores.

"Eles estão reagindo de forma exagerada à história do FT", disse Phil Flynn, analista sênior do Price Futures Group.

Tamas Varga, analista da PVM, disse que a reportagem trata de uma redução pré-planejada dos cortes de produção que, se implementada, adicionará 180.000 barris por dia (bpd) de oferta extra de petróleo bruto a cada mês.

"Sem dúvida, isso irá afrouxar o balanço global do petróleo, mas ao mesmo tempo reduzirá a capacidade de produção ociosa da Opep", disse Varga.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, juntamente com os aliados do grupo, incluindo a Rússia, conhecidos como OPEP+, têm cortado a produção de petróleo para sustentar os preços.

No entanto, os preços caíram quase 6% até agora neste ano, em meio ao aumento da oferta de outros produtores, especialmente dos EUA, bem como ao fraco crescimento da demanda na China.

"A perspectiva de oferta adicional da Líbia e da Arábia Saudita tem sido o principal fator por trás do último enfraquecimento", disse Ole Hansen, analista do Saxo Bank.