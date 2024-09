Porsche transformado em picape com 6 rodas é colocado à venda por fortuna

Um site de leilão para carros clássicos colocou recentemente uma pérola online. Simplesmente uma caminhonete Porsche 944, de 1987, com seis rodas personalizada. O lance inicial é de 99.900 euros - cerca de R$ 608 mil na cotação atual.

O que aconteceu

Uma caminhonete de seis rodas vem chamando atenção, com sua parte principal sendo de um Porsche 944. O modelo com três eixos está em boas condições e é um projeto que durou anos para ser completado por seu proprietário.

Para que viesse à vida, o carro também teve peças alocadas de outros modelos, como o Audi 200 - dono dos três eixos do veículo. Os faróis são de um Porsche 924 Carrera GT.

A unidade motriz é de um Porsche 968 de 3.0 litros. Toda essa junção demorou para ser concebida, cerca de 26 anos, com um trabalho de mais de 2.500 horas.

O modelo aparentemente foi bastante utilizado, com mais de 16 mil km rodados. O leilão tem um preço inicial de 99.990 euros. Confira aqui a página oficial.

