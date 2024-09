Petrobras vai reduzir preço do querosene de aviação em 9,1% a partir de outubro

SÃO PAULO (Reuters) -A Petrobras vai reduzir o preço do querosene de aviação (QAV) em 9,1% a partir de outubro, informou a empresa nesta quinta-feira, em comunicado.

A informação veio após a presidente-executiva da companhia, Magda Chambriard, dizer a jornalistas que a redução mensal seria de quase 10%.

Após participar da feira do setor ROG.e, no Rio de Janeiro, Chambriard afirmou ainda que a empresa trabalha para ser competitiva no mercado brasileiro, o que significa dizer que pode reduzir preços de combustíveis toda vez que entender que isso é possível.

"A Petrobras tem empatia pela sociedade brasileira e está comprometida com o desenvolvimento da empresa em um contexto de desenvolvimento social. A gente olha o tempo todo os preços dos combustíveis, e isso é permanente, e toda vez que a gente entender que pode reduzir, vamos fazer", afirmou a CEO.

"A gente faz dinheiro respeitando e tendo empatia com o povo brasileiro."

No caso do querosene de aviação, os reajustes são mensais por contratos, enquanto em combustíveis como gasolina e diesel não há periodicidade definida.

Com a redução apontada no QAV para outubro, a Petrobras registra no acumulado de 2024 uma redução de 16,4% no preço do combustível. No comparativo desde dezembro de 2022, houve uma redução acumulada de 32,8%, disse a companhia.

A Petrobras comercializa o QAV produzido em suas refinarias ou importado apenas para as distribuidoras, que por sua vez transportam e comercializam os produtos para as empresas de transporte aéreo e outros consumidores finais nos aeroportos, ou para os revendedores.

Chambriard disse ainda que o novo plano estratégico da empresa, atualizado todos os anos, deverá ser publicado em novembro.

(Por Marta Nogueira, Rodrigo Viga Gaier e Fábio Teixeira; texto de Roberto Samora; edição de Letícia Fucuchima)