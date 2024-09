Pesquisa para prefeito de SP hoje (26/9): veja os últimos resultados

A corrida pela Prefeitura de São Paulo teve mais uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira (26). O levantamento mais recente para o pleito municipal é do Datafolha.

O que dizem as pesquisas mais recentes

O Datafolha mostrou um cenário estável para a disputa. Ricardo Nunes (MDB) com 27%, e Guilherme Boulos (PSOL), com 25%, estão numericamente à frente. Pablo Marçal (PRTB) manteve o terceiro lugar, com 21%, agora mais próximo ao psolista.

Disputa acirrada entre os primeiros colocados. Boulos pontua no limite máximo da margem de erro em relação a Marçal, quando um empate é considerado improvável. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Pesquisa Quaest divulgada na terça (24) mostrou empate técnico entre Nunes, Boulos e Marçal. O candidato do MDB oscilou um ponto percentual para cima, Boulos e Marçal se mantiveram estáveis. O prefeito tinha 24% na pesquisa de 18 de setembro e agora tem 25%; o candidato do PSOL manteve 23%, e o ex-coach 20%.

No início desta semana, a Pesquisa AtlasIntel mostrou Boulos na liderança e um empate entre Nunes e Marçal em segundo lugar. Boulos aparece com 28,3% das intenções de voto, mais de sete pontos de vantagem para os adversários citados. Nunes e Marçal somaram 20,9%.

Os candidatos ficaram tecnicamente empatados no levantamento do Instituto Real Time Big Data divulgado na segunda (23). Nunes tem 27%, Boulos, 24%, e Marçal, 21%. Os três ficaram empatados dentro da margem de erro que é de três pontos percentuais.

As pesquisas divulgadas na semana passada

A maioria das pesquisas da semana anterior mostrou empate técnico na liderança. Em cinco das seis sondagens divulgadas, o primeiro e segundo lugar eram disputados dentro da margem de erro por Nunes, Boulos ou Marçal.

Marçal liderou na única pesquisa sem empate técnico. O candidato do PRTB está isolado em primeiro lugar com 32,1% na sondagem Veritá, divulgada em 16 de setembro. No levantamento, que tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, Boulos aparece com 26% e Nunes com 18,1%.

Nunes apareceu numericamente à frente em todos os outros levantamentos. O atual prefeito liderou a pesquisa Real Time Big Data, com 24% das intenções de voto (Marçal: 22%; Boulos: 22%); a pesquisa do instituto Vox, com 27,6% (Boulos: 22,9%; Marçal: 19,8%); o levantamento da Quaest, com 24% (Boulos: 23%; Marçal: 20%); o Datafolha, com 27% (Boulos: 26%; Marçal: 19%); e no levantamento do instituto Paraná Pesquisas, com 26,8% (Boulos: 23,7%; Marçal: 21%).

Boulos não ficou à frente em nenhuma pesquisa na semana passada. No entanto, o psolista oscilou para cima em duas pesquisas em que seus adversários diretos — Nunes e Marçal — se mantiveram estáveis ou oscilaram para baixo, como é o caso do Datafolha e da sondagem da Quaest.

Simulações para o segundo turno

O Datafolha divulgou três cenários para um eventual segundo turno:

Ricardo Nunes 52% (antes eram 52%) x Guilherme Boulos 36% (antes eram 37%)

Ricardo Nunes 57% (antes eram 60%) x Pablo Marçal 26% (antes eram 25%)

Guilherme Boulos: 47% (antes eram 50%) x Pablo Marçal 38% (antes eram 36%)

A Quaest também testou três cenários na sua pesquisa mais recente:

Ricardo Nunes 49% (eram 46%) x Guilherme Boulos: 32% (eram 35%)

Ricardo Nunes 52% (eram 47%) x Pablo Marçal: 25% (eram 27%)

Guilherme Boulos 41% (eram 42%) x Pablo Marçal: 36% (eram 36%)

A AtlasIntel apresentou seis simulações para o pleito municipal:

Guilherme Boulos 41,7% x 39,5% Ricardo Nunes

Guilherme Boulos 44,4% x 38,5% Pablo Marçal

Ricardo Nunes 47,5% x 28% Pablo Marçal

Tabata Amaral 33,2% x 31,5% Guilherme Boulos

Tabata Amaral 46,8% x 35,2% Ricardo Nunes

Tabata Amaral 48,8% x 36,9% Pablo Marçal

O Instituto Real Time Big Data divulgou três cenários:

Guilherme Boulos 40% x 38% Pablo Marçal

Ricardo Nunes 44% x 32% Pablo Marçal

Ricardo Nunes 47% x 35% Guilherme Boulos

O instituto Paraná testou três cenários para a disputa:

Ricardo Nunes 50,1% x 32,1% Guilherme Boulos

Guilherme Boulos 43,6% x 37,9% Pablo Marçal

Ricardo Nunes 52,3% x 27,4% Pablo Marçal

O instituto Veritá mostrou três cenários entre os candidatos na liderança:

Pablo Marçal 56,7% x 43,3% Ricardo Nunes

Ricardo Nunes 50,5% x 49,5% Guilherme Boulos

Pablo Marçal 56,2% x 43,8% Guilherme Boulos

Sobre as pesquisas

O Datafolha entrevistou 1.610 eleitores entre terça (24) e quinta (26). Encomendado pela Folha, o levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o código SP-06090/2024. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

A Quaest ouviu presencialmente 1.200 eleitores entre 21 e 23 de setembro. A pesquisa encomendada pela TV Globo tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O registro no TSE é SP-06330/2024.

Encomendado pela Record, o levantamento da Real Time Big Data foi realizado com 1.500 entrevistados, entre os dias 20 e 21 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no TSE sob o número SP-00265/2024 e tem um nível de confiança de 95%.

Feita pela internet, a AtlasIntel foi realizada com recursos próprios e teve a resposta de 2.218 eleitores entre os dias 17 e 22 de setembro. O levantamento tem nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada com o número SP-03546/2024.

O Paraná Pesquisas ouviu 1.500 eleitores. As entrevistas foram realizadas presencialmente entre 16 de 19 de setembro. O índice de confiança da pesquisa é de 95%. O registro no TSE é SP-03057/2024.

A pesquisa Vox ouviu 1.500 eleitores de São Paulo, presencialmente, entre 14 e 16 de setembro. O levantamento tem 95% de nível de confiança e foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número SP -005842/2024.

O instituto Veritá entrevistou 3020 eleitores entre os dias 11 de setembro e 15 de setembro. O nível de confiança é de 95%, e o número do registro no TSE é SP-08881/2024.