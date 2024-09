'Não votar de jeito nenhum': quem tem mais rejeição em SP no Datafolha?

Com a eleição à Prefeitura de São Paulo se aproximando e o primeiro turno marcado para 6 de outubro, o cenário político se torna cada vez mais acirrado.

A rejeição dos candidatos oscila para cima após episódios de agressão, quando o pesquisado declara "não votar de jeito nenhum na opção". Veja os números a seguir.

Liderança pela rejeição

Pablo Marçal (PRTB). Lidera o ranking de rejeição com 48% dos eleitores afirmando que não votariam nele de jeito nenhum. Na pesquisa anterior, antes de um dos membros de sua equipe agredir o marqueteiro de Nunes no debate do Flow, ele marcava 47%, mostrando uma oscilação para cima. A desaprovação entre as mulheres é de 53%, enquanto de homens 42%.

Guilherme Boulos (PSOL). Ocupa a segunda posição com 38% de rejeição, mantendo o mesmo índice da pesquisa anterior. No entanto, Boulos enfrenta maior rejeição entre os homens, onde 46% não votariam nele, enquanto 32% das mulheres têm a mesma opinião.

José Luiz Datena (PSDB). Com 36% de rejeição, o apresentador está em terceiro lugar no ranking. Seu índice também oscilou um ponto percentual para cima após um episódio em que, durante um debate, ele agrediu Marçal com uma cadeira.

Rejeição de Marçal sobe após postura agressiva

Nos últimos dois meses, a rejeição a Marçal cresceu 18 pontos percentuais, passando de 30% no início de agosto para os atuais 48%.

Intenção de voto dos candidatos

De acordo com a mesma pesquisa Datafolha, os números de intenção de voto permanecem relativamente estáveis em relação à semana anterior:

Ricardo Nunes (MDB). Lidera com 27% das intenções de voto, mantendo o mesmo índice da pesquisa anterior.

Guilherme Boulos (PSOL). Aparece logo atrás com 25%, oscilando para baixo em relação aos 26% da semana anterior.

Pablo Marçal (PRTB). Marca 21%, oscilando para cima em comparação aos 19% registrados na pesquisa anterior.

Sobre a pesquisa

Pesquisa Datafolha contratada pela Folha e pela TV Globo, realizada presencialmente com 1.610 pessoas de 16 anos ou mais em São Paulo nos dias 24 a 26 de setembro; margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Registro na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-06090/2024