Pesquisa Datafolha hoje (26): quem subiu e quem caiu para prefeito de SP

A pesquisa Datafolha divulgada hoje (26) mostrou um cenário de estabilidade na corrida pela Prefeitura de São Paulo. Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL) e Pablo Marçal (PRTB) continuam no pelotão de frente.

O mostra a nova pesquisa Datafolha

Nunes, com 27%, e Boulos, com 25%, estão à frente no levantamento. Marçal manteve o terceiro lugar, com 21%, agora mais próximo do psolista.

Disputa acirrada no top 3. Boulos pontua no limite máximo da margem de erro em relação a Marçal, quando um empate é considerado improvável, segundo a Folha. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Nunes também somava 27% na pesquisa Datafolha da semana passada. Boulos tinha 26% —oscilou um ponto para baixo. Marçal, por outro lado, marcava 19%. Agora, o "ex-coach" oscilou dois pontos para cima. A margem de erro para esse levantamento era de três pontos, para mais ou para menos.

No segundo pelotão, os números também se mostraram estáveis. Tabata Amaral (PSB) somou 9%, contra 6% de José Luiz Datena (PSDB), em empate técnico. Na rodada anterior da pesquisa, os candidatos marcaram 8% e 6%, respectivamente. Marina Helena (Novo) ficou com 2% (eram 3% na anterior).

Os números do Datafolha de hoje (26/9)

Ricardo Nunes (MDB): 27% (eram 27%)

27% (eram 27%) Guilherme Boulos (PSOL): 25% (eram 26%)

25% (eram 26%) Pablo Marçal (PRTB): 21% (eram 19%)

21% (eram 19%) Tabata Amaral (PSB): 9% (eram 8%)

9% (eram 8%) José Luiz Datena (PSDB): 6% (eram 6%)

6% (eram 6%) Marina Helena (Novo): 2% (eram 3%)

2% (eram 3%) Bebeto Haddad (DC): 0% (era 1%)

0% (era 1%) Ricardo Senese (UP): 0% (era 0%)

0% (era 0%) João Pimenta (PCO): 0% (era 0%)

0% (era 0%) Altino Prazeres (PSTU): 0% (Não foi citado na pesquisa anterior)

0% (Não foi citado na pesquisa anterior) Em branco/nulo/nenhum: 6%

6% Indecisos: 3%

Sobre a pesquisa

O Datafolha entrevistou 1.610 eleitores entre terça (24) e quinta (26). Encomendado pela Folha, o levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o código SP-06090/2024. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.