Sebastião Melo assume liderança para Prefeitura de Porto Alegre, diz Atlas

Do UOL, em São Paulo

Pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira (26) mostra o candidato à reeleição Sebastião Melo (MDB) na liderança para a Prefeitura de Porto Alegre.

O que aconteceu

Atual prefeito tem 36,5% das intenções de voto. Na rodada anterior, divulgada no início de agosto, Melo tinha 30,7% —um crescimento de quase seis pontos percentuais. Ele ultrapassou Maria do Rosário (PT), com quem estava empatado tecnicamente. Ela tinha 34% e agora tem 30,1%, uma queda de quase quatro pontos. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Veja a pesquisa para prefeito de Porto Alegre:

Sebastião Melo (MDB): 36,5% (tinha 30,7%)

36,5% (tinha 30,7%) Maria do Rosário (PT): 30,1% (tinha 34,1%)

30,1% (tinha 34,1%) Juliana Brizola (PDT): 22,9% (tinha 12,7%)

22,9% (tinha 12,7%) Felipe Camozzato (Novo): 6,3% (tinha 12,5%)

6,3% (tinha 12,5%) Fabiana Sanguiné (PSTU): 0,6% (tinha 0,1%)

0,6% (tinha 0,1%) Luciano do MLB (UP): 0% (não pontuou)

0% (não pontuou) Não sei: 0,4% (era 3,6%)

0,4% (era 3,6%) Voto branco/nulo: 3,2% (era 5,8%)

Segundo turno

O instituto também testou três cenários de segundo turno. Melo e Maria do Rosário aparecem empatados tecnicamente. O atual prefeito venceria Felipe Camozzato (Novo), mas perderia para Juliana Brizola (PDT).

Sebastião Melo (MDB): 45% x 44%: Maria do Rosário (PT)

45% x 44%: Sebastião Melo (MDB): 42% x 50%: Juliana Brizola (PDT)

42% x 50%: Sebastião Melo (MDB): 36% x 21%: Felipe Camozzato (Novo)

Com recursos próprios, a Atlas questionou 1.199 eleitores da capital gaúcha entre 20 e 24 de setembro. Os entrevistados são recrutados aleatoriamente ao navegarem na internet. O nível de confiança é de 95%, e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é RS-08655/2024.