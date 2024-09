Veja truques sobre o que comer para evitar o envelhecimento precoce da pele

É comum que a partir dos 30 anos apareçam os primeiros sinais de expressão no rosto, mas muitas vezes, por questão genética ou hábitos inadequados, há um envelhecimento precoce da pele. Um fator que contribui para isso é a dieta inadequada. Escolher os nutrientes — e evitar alguns itens — interfere na aparência da pele.

De forma geral, a falta de vitaminas, minerais e antioxidantes afeta a forma do organismo se defende dos radicais livres, o que provoca o envelhecimento precoce.

Além disso, escolhas inadequadas podem atrapalhar a produção de colágeno e elastina, proteínas que contribuem com a firmeza, sustentação e elasticidade da pele, e também diminuir a hidratação da pele, o que favorece o surgimento de rugas.

Veja os nutrientes necessários e alimentos indicados para evitar o envelhecimento da pele e o que evitar.

O que incluir na dieta

Antioxidantes: Os antioxidantes protegem a pele contra os danos de radicais livres, neutralizando essas substâncias que contribuem com o aparecimento de rugas, manchas escuras e perda da elasticidade da pele. O principal deles é a vitamina C, que também é eficaz na proteção contra danos dos raios ultravioletas do sol e contribui com a síntese de colágeno. Além disso, entram na lista a vitamina A e E.

O que comer: frutas cítricas, morango, kiwi, acerola, goiaba, fígado, ovos, leite integral e derivados, batata-doce, vegetais verde-escuros e oleaginosas.

Imagem: Getty Images

Selênio: O selênio é um mineral que também protege as células da pele contra os danos causados pelos radicais livres. Dessa forma, previne o envelhecimento precoce da pele, como rugas e linhas finas. Além disso, desempenha um papel importante na cicatrização de feridas e na regeneração da pele. Ele promove a reparação de tecidos e reduz a inflamação em casos de acne e eczema.

O que comer: castanhas, peixes e frutos do mar, carnes magras e grãos integrais.

Imagem: iStock

Licopeno: Por ter propriedades antioxidantes, o licopeno também atua como protetor da pele em relação aos danos causados pelos raios UV do sol. Sua capacidade de acalmar a pele também reduz a vermelhidão e a irritação. A substância também contribui com a hidratação da pele.

O que comer: tomate, melancia, goiaba e toranja.

Imagem: Getty Images

Colágeno: O colágeno é uma proteína estrutural que é produzida pelo corpo, mas também pode ser obtida em pequenas quantidades por meio dos alimentos. Cabe a ele manter a pele firme e elástica, o que evita a flacidez e a formação de rugas. Além disso, melhora a hidratação da pele, contribui com a cicatrização de feridas e diminui a aparência de imperfeições e poros dilatados.

O que comer: frango, peixes, pimentão vermelho, leguminosas e vegetais.

Imagem: Getty Images

Ômega 3: O ácido graxo ômega 3 desempenha um papel importante na saúde da pele, já que ajuda na cicatrização de feridas, reduz a inflamação, a aparência de rugas e linhas finas e também previne contra os danos dos raios ultravioletas.

O que comer: peixes gordos, linhaça, sementes e nozes.

Imagem: Getty Images/iStockphoto

Água: A ingestão adequada de água é essencial para a saúde e também previne o envelhecimento precoce da pele. Ao beber água, a pele fica hidratada e menos propensa a ter rugas e linhas finas. Além disso, contribui com o processo de desintoxicação do corpo ao eliminar toxinas e resíduos.

A água também contribui com a circulação sanguínea e faz com que os nutrientes e oxigênio cheguem às células da pele, o que pode dar uma aparência mais rejuvenescida. Por fim, a desidratação leva a uma perda de elasticidade na pele, tornando-a mais suscetível à flacidez.

Imagem: iStock

O que é melhor evitar

Açúcar: Quando em excesso, o açúcar se acumula no corpo em forma de gordura e aumenta os níveis de insulina, gerando processos inflamatórios que fazem envelhecer. Além disso, algumas reações químicas do açúcar no corpo prejudicam o colágeno. O resultado é uma pele envelhecida e mais flácida.

Quando em excesso, o açúcar se acumula no corpo em forma de gordura e aumenta os níveis de insulina, gerando processos inflamatórios que fazem envelhecer. Além disso, algumas reações químicas do açúcar no corpo prejudicam o colágeno. O resultado é uma pele envelhecida e mais flácida. Álcool: Em excesso, o álcool intoxica o fígado, que, por sua vez, tem que trabalhar exaustivamente para metabolizar a substância sem afetar o resto do corpo. Quando o órgão não consegue dar conta de todo o trabalho, o indivíduo sofre com as consequências, inclusive danos na pele. Além disso, o álcool é um diurético, o que pode levar à desidratação. Vale destacar que não existe uma quantidade mínima considerada segura para saúde.

Em excesso, o álcool intoxica o fígado, que, por sua vez, tem que trabalhar exaustivamente para metabolizar a substância sem afetar o resto do corpo. Quando o órgão não consegue dar conta de todo o trabalho, o indivíduo sofre com as consequências, inclusive danos na pele. Além disso, o álcool é um diurético, o que pode levar à desidratação. Vale destacar que não existe uma quantidade mínima considerada segura para saúde. Gorduras saturadas: As gorduras saturadas estão associadas a um aumento no estresse oxidativo, o que pode causar danos às células da pele e acelerar o envelhecimento. Além disso, ela é carregada de conservantes nocivos, que podem causar inflamações que envelhecem o corpo e a pele. Evite consumir em excesso.

As gorduras saturadas estão associadas a um aumento no estresse oxidativo, o que pode causar danos às células da pele e acelerar o envelhecimento. Além disso, ela é carregada de conservantes nocivos, que podem causar inflamações que envelhecem o corpo e a pele. Evite consumir em excesso. Alimentos processados: São aqueles que passaram por algum tipo de processamento, modificação ou adição de ingredientes para aumentar sua durabilidade, alterar o sabor ou aparência. Por isso, são repletos de conservantes, corantes e sabores artificiais. É importante reduzir ou excluir da dieta itens como refrigerantes, embutidos, bolos e biscoitos industrializados, comidas prontas, fast-food, entre outros.

A importância de hábitos saudáveis para a pele

Imagem: iStock

Além de investir em uma alimentação saudável e equilibrada, algumas mudanças no dia a dia já afastam o risco de envelhecimento precoce. Veja abaixo algumas dicas.

Não esquecer o filtro solar: a exposição ao sol é uma das principais causas do envelhecimento precoce da pele. É importante usar protetor solar diariamente e reaplicar regularmente, principalmente se estiver ao ar livre.

a exposição ao sol é uma das principais causas do envelhecimento precoce da pele. É importante usar protetor solar diariamente e reaplicar regularmente, principalmente se estiver ao ar livre. Não fumar: o tabagismo acelera o envelhecimento da pele, causando rugas e flacidez.

o tabagismo acelera o envelhecimento da pele, causando rugas e flacidez. Manter uma rotina de cuidados com a pele: é importante buscar um dermatologista para saber quais produtos são adequados para o seu tipo de pele. De forma geral, a recomendação é limpar, tonificar e hidratar diariamente.

é importante buscar um dermatologista para saber quais produtos são adequados para o seu tipo de pele. De forma geral, a recomendação é limpar, tonificar e hidratar diariamente. Realizar atividade física regularmente: praticar exercícios melhora a circulação sanguínea, o que é benéfico para a pele. Além disso, ajuda a desintoxicar o corpo, removendo resíduos e toxinas, reduz a inflamação e também estimula a produção de colágeno.

Fontes: Daniel Magnoni, nutrólogo do Hospital São Camilo (SP); Caroline Semerdjian, dermatologista do Hospital Nove de Julho; Carla Tissianel, nutricionista do AmorSaúde, rede clínicas parceiras do Cartão de TODOS, que atua na unidade de Lauro Freitas (BA).

*Com informações de reportagem publicada em 12/12/2023