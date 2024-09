Após polêmica com Marçal, Nunes e Tarcísio participam de culto em igreja

O prefeito de São Paulo Ricardo Nunes (MDB) e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) participaram nesta quinta-feira (26) de um culto na Assembleia de Deus Ministério Belém, na zona leste da capital, após semana de polêmicas envolvendo a igreja e o concorrente do prefeito, Pablo Marçal (PRTB).

O que aconteceu

A visita ocorre após Marçal dizer que tem o apoio da igreja. "O pastor presidente fez menção da presença de Marçal e, como de costume, oramos pela vida dele, mas em nenhum momento nossa igreja manifestou apoio [à sua candidatura]", disse o pastor José Wellington Costa Junior, vice-presidente da instituição.

Ao UOL, Nunes se disse "honrado" pelas palavras do pastor. "Me senti honrado com as orações e tocado pelas bençãos emanadas pelos pastores da Assembleia de Deus Ministério Belém."

"Amanhã vai sair no jornal que o prefeito está fazendo isso aqui para ganhar os votos dos irmãos", disse pastor Joel Costa depois que Nunes aceitou a Jesus. O líder religioso pediu também para que o candidato à reeleição falasse "Jesus, entre no meu coração". "Ganhando ou perdendo o senhor já ganhou, prefeito", afirmou.

Tarcísio participou do culto com Nunes e fez discurso pastoral. Quando o prefeito decidiu ir para frente do púlpito como uma forma simbólica de dizer que aceitava Jesus, o pastor decidiu pela conversão, Tarcísio acenou com a cabeça sorrindo.

Na terça (24), Marçal publicou foto com pastor José Wellington Costa Junior, classificando-o como "o homem mais poderoso". O pastor é presidente da convenção das Assembleias de Deus do estado paulista e presidente de honra da convenção geral das Assembleias — a maior denominação evangélica do país.

Wellington também é pai da vereadora Rute Costa (PL), que faz parte da base de Nunes na Câmara. Ela foi cotada para ser vice do emedebista neste ano, mas seu nome não avançou na negociação.

Nunes e Marçal estão numa disputa acirrada pelo voto de evangélicos. Segundo o Datafolha divulgado nesta quinta (26), o ex-coach tem 30% das intenções de voto nesse eleitorado, e o atual prefeito, 29% — eles estão empatados tecnicamente, já que a margem de erro é de cinco pontos para mais ou para menos.

Tarcísio faz pregação

Sem citar Marçal, governador falou da parábola do mordomo infiel e disse que é preciso "tomar cuidado com aqueles que pregam riqueza, riqueza, riqueza". Tarcísio pediu prudência aos fiéis com "aqueles que prometem coisas mirabolantes". Ao dizer isso, um dos presentes gritou "ouve aí, Marçal".

Tarcísio também afirmou que haverão falsos profetas e cristãos que "enganarão os escolhidos". O pastor José Wellington Junior disse que o político tem a carteirinha de governador, mas também de pastor.

Meu pedido é que continuem orando para que a gente tenha sabedoria e utilize dons espirituais, que no momento de decisão vão ser fundamentais para orientar o rebanho, as ovelhas, para que a gente possa tomar a melhor escolha, o melhor caminho.

Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo

Nunes também falou no púlpito com fiéis e disse que não foi no culto para pedir voto. "Não poderia também, mas peço a oração de vocês, porque os ataques são muitos", afirmou, sem citar o nome de adversários.

O pastor presidente José Wellington Bezerra falou para fiéis se lembrarem, na eleição, "dos que caminharam conosco". "No dia 6 de outubro teremos eleição, então lembrem-se daqueles que sempre caminharam conosco quando precisamos, que eles nos atendam", declarou antes de orar por Nunes e Tarcísio.