Nasdaq lidera alta nos futuros de Wall Street com otimismo por IA após previsão da Micron

(Reuters) - Os futuros dos principais índices de Wall Street subiam nesta quinta-feira, impulsionados por uma onda de otimismo em torno da inteligência artificial em Wall Street, após a previsão otimista da Micron, enquanto investidores aguardam dados econômicos e comentários do chair do Federal Reserve, Jerome Powell.

As ações da Micron Technology saltavam 15,8% nas negociações pré-abertura depois que a fabricante de chips previu uma receita maior do que a esperada para o primeiro trimestre de seu ano fiscal, ressaltando que a demanda por chips de memória usados em computação de IA está robusta.

Outras ações de chips também ganhavam, com a Nvidia subindo 1,2%, a Advanced Micro Devices avançando 2,2% e a Broadcom em alta de 1,7%.

A Meta liderava os ganhos entre outras megacaps, com uma alta de 1,7%, um dia depois de revelar uma versão básica de sua linha Quest de fones de ouvido de realidade mista. A Alphabet adicionava 1%, a Tesla subia 1,3% e a Microsoft avançava 0,7%.

O futuro do S&P 500 subia 0,78%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha alta de 1,4%, e o futuro do Dow Jones avançava 0,48%.

O S&P 500 e O Dow Jones têm atingido várias máximas recorde desde o início deste ano e o Nasdaq está próximo de seu próprio marco, uma vez que investidores estão buscando papéis de empresas que podem registrar um aumento nos lucros com a integração da IA.

As expectativas de juros mais baixos nos Estados Unidos têm fortalecido ainda mais os ganhos. O foco agora estará nos dados de pedidos de auxílio-desemprego e na estimativa final do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre. Os relatórios serão divulgados às 9h30 (horário de Brasília).

Também estarão no radar os comentários de Powell em uma conferência em Nova York antes da abertura dos mercados nos EUA, à medida que investidores buscam sinais sobre as perspectivas para a economia e o ritmo de novos cortes.

Operadores ainda aguardam comentários de uma série de autoridades do Fed, incluindo John Williams, Michael Barr, Michelle Bowman e Neel Kashkari.

(Por Johann M Cherian em Bengaluru)