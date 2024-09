'Não dá para policial agir como se fosse na Suécia', diz candidato em SJC

O candidato à Prefeitura de São José dos Campos (SP) Eduardo Cury (PL) afirmou que os policiais no Brasil não são respeitados e que eles não podem "agir como se estivessem na Suécia". Ele participou de sabatina promovida pelo UOL e pelo jornal Folha de S.Paulo, exibida nesta quinta-feira (26).

O que aconteceu

Cury foi questionado sobre sua opinião a respeito do uso de câmeras corporais por policiais militares. Sem entrar em detalhes, disse ter "simpatia" pela ideia. Mas afirmou que "existe um problema cultural no Brasil", e que "não há respeito ao policial". "Ele chega, é sistematicamente agredido. É muito injusto cobrar desses policiais que não reajam, que ajam como policial na Suécia", disse.

O candidato também defendeu investimentos em tecnologia na segurança pública. Citou como exemplo a adoção de um aplicativo integrado ao sistema da prefeitura, inspirado num modelo israelense. O usuário que tiver o programa instalado poderia acioná-lo em caso de emergência. "Se você der um grito pelo celular, um drone vai chegar antes da polícia ao local", prometeu.

Ele criticou um convênio feito pela prefeitura com o governo do estado, que envia dependentes químicos para tratamento em clínicas do interior, incluindo em São José dos Campos. Atribuiu a essa política o aumento no número de moradores de rua no município nos últimos anos.

Houve uma importação [de moradores de rua], por falta de pulso da gestão local, que recebeu mais de 350 pessoas para se tratarem aqui, vindos de fora, para ficar de 30 a 90 dias nas clínicas. A cidade bacana, como a nossa, a pessoa sai da clínica e, em vez de voltar para a cidade de origem, fica na cidade. Também não dá para prender. Se tiver pulso, dá para agir e evitar que vire cracolândia

Eduardo Cury, em sabatina UOL/Folha

Não pensava em me candidatar. Fui pressionado no sentido bom

Eduardo Cury, em sabatina UOL/Folha

Cury disse que pretende adaptar um prédio de 64 apartamentos da prefeitura para acolher temporariamente mulheres vítimas de violência. "Tenho ódio à misoginia, tenho filhas e irmãs", afirmou. São José dos Campos registrou aumento de 700% nos casos de estupro nos últimos 23 anos.

Ele também citou a retomada de um projeto em parceria com uma ONG da rainha Sílvia, da Suécia, para treinar a sociedade civil na detecção de casos de violência. Trata-se do programa Refazendo Laços, idealizado pela Childhood Brasil e implantado na cidade em parceria com a prefeitura e outros órgãos. Desde 2005, quando foi lançado, o programa capacitou mais de 450 agentes públicos para atender e encaminhar casos de violência doméstica e sexual contra crianças e adolescentes.

O candidato disse que quer implementar o maior programa de tratamento de saúde mental do Brasil. O programa trataria de distúrbios relacionados desde a infância até a velhice.

Projetos de mobilidade urbana a curto prazo

Questionado sobre planos para melhorar a mobilidade urbana, Cury garantiu que só vai fazer novas obras após concluir todas as iniciadas na gestão anterior. Ele também acusou a atual gestão de falta de coragem para fazer uma licitação para o transporte público da cidade.

Há quatro anos, não fazem uma licitação. No Brasil, sabe como é, são cartas marcadas. A exceção é quando não é

Eduardo Cury, em sabatina UOL/Folha

O candidato do PL defende projetos de mobilidade que não sejam pensados a longo prazo. "Em 2008, eu já sabia que o mundo ia virar de ponta cabeça, então os projetos [para a área de transportes] não podem ser de longo prazo. É difícil você investir em um esquema por 10, 20 anos", falou.

Cury prometeu manter a tarifa atual do transporte público. Hoje, o valor é de R$ 4,50 para o Bilhete Único Comum, R$ 2,25 para o Bilhete Único Estudante, R$ 5 no pagamento em dinheiro e R$ 5,20 no Bilhete Único Vale Transporte. Ele disse ainda que pretende aumentar a frota de ônibus elétricos não poluentes.

Tem que desenhar um sistema público de transporte que inclua todos os modais e leve em conta o tempo do deslocamento do usuário. Quando se fala em transporte público, tem que ser maleável, para poder adaptar

Eduardo Cury, em sabatina UOL/Folha

O candidato foi indagado sobre os incêndios que assolaram o país recentemente. Ele negou que a cidade tenha grandes problemas na área porque, segundo ele, há estrutura para monitoramento por satélite e a defesa civil é bem preparada.

Cury defendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e disse ter revisto "duas ou três críticas pontuais" que fez a ela. "Fui muito rigoroso com o ex-presidente. Eu sei o que é tentar quebrar ovos no início, com dificuldades como a pandemia e a herança do governo petista. Bolsonaro deixou um legado positivo maior", afirmou

Ele, que se define como o candidato da direita, também afirmou ser amigo do governador do estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

De acordo com pesquisa Ipec (antigo Ibope) divulgada em 17 de setembro, Cury lidera a disputa na cidade, com 33% das intenções de voto. Dr. Elton (União) aparece em segundo lugar, com 22%, empatado tecnicamente com o atual prefeito e candidato à reeleição, Anderson (PSD), com 20%. Wagner Balieiro (PT) tem 11%.

Eduardo Cury tem 61 anos e é formado em engenharia industrial. Iniciou a carreira política no PSDB, na década de 90, como secretário municipal por dois mandatos. Foi prefeito de 2005 a 2012 e deputado federal de 2014 a 2018. Já em 2022, Cury entrou como suplente.

A sabatina promovida foi conduzida pela jornalista Paola Rosa, da Folha, com participação de Fabíola Perez, do UOL, e Marcelo Toledo, da Folha.

As eleições municipais ocorrem em 6 de outubro. Para as cidades com mais de 200 mil eleitores em que o candidato mais votado não tenha atingido 50% dos votos válidos mais um, o segundo turno será no dia 27 de outubro.