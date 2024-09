Na França, arqueólogos encontram garrafa enterrada com mensagem escrita há 200 anos

O serviço arqueológico da cidade de Eu, uma comuna integrante do departamento do Sena Marítimo, na França, informou ter localizado durante uma escavação uma pequena garrafa de sal com uma mensagem escrita em janeiro de 1825, há quase 200 anos.

A garrafa com a mensagem estava em um pote de cerâmica e continha duas moedas. A mensagem, uma "cápsula do tempo" que foi enterrada de forma proposital, informa que PJ Féret, nascido em Dieppe, também uma comuna da França, com integrantes de várias sociedades científicas, escavou naquele local em janeiro de 1825.

Segundo informações da Câmara Municipal de Eu, o objeto foi achado durante uma operação de escavação em Camp de César. O local fica à beira de uma falésia, é delimitado por um enorme seixo (fragmentos de rochas) e é conhecido como um recinto fortificado da época gaulesa, que durou do século V a.C. até o ano 50 a.C.

A equipe composta pelo arqueólogo Guillaume Blondel e voluntários realiza escavações em sítios arqueológicos ameaçados de desaparecimento, devido ao recuo do litoral na região.